I RISARCIMENTI

BELLUNO Sono già decine i casi di parenti di vittime del Covid ospiti delle case di risposo arrivati a Giesse Risarcimenti. Il gruppo specializzato nel risarcimento di incidenti nato a Belluno, e ora leader in Italia, spiega però la peculiarità di queste pratiche. «In questo caso chi si rivolge a noi - spiega Silvano Cibien, vicepresidente e responsabile area tecnica di Giesse Risarcimento danni - lo fa per comprendere cosa è successo. Rispetto a altri settori della responsabilità civile, le persone che sono entrate in contatto con noi mettono al primo posto la volontà di capire perché è successo: chi non si è dedicato ai loro cari. E molti ci fanno notare l'abbandono in cui erano stati lasciati i loro cari. Molti alla fine non ci danno neanche l'incarico: ci dicono chiaramente non ci interessano i soldi i risarcimenti, ma vogliamo sapere per quale motivo è successo».

I CASI

«La realtà delle morti e infortuni per Covid è un po' complessa - prosegue il vicepresidente di Giesse -: è un evento nuovo per tutti, nella sua dimensione origine e conseguenze. Noi ci siamo organizzati cercando di inquadrare le problematiche dal punto di vista giuridico, mediante consulenze nostri avvocati, per inquadrare i profili di responsabilità, se ce ne saranno, e essere pronti a essere pronti a dare risposte. Abbiamo avuto richieste in particolare da danneggiati per parenti morti nelle Rsa». «Parliamo di varie decine di casi - prosegue Cibien - tra quelli in gestione e quelli in contatto e stiamo analizzando la fattispecie. Si tratta solo di contagi avvenuti nelle case di riposo della provincia con persone decedute. Non stiamo valutando casi che hanno avuto solo l'infezione e sono guariti». «Non abbiamo - dice infine Giesse - ancora casi di dipendenti che hanno subito infezioni in luoghi di lavoro. Questi sono casi che hanno una disciplina particolare».

GLI ESPOSTI

«La parte che accomuna tutti questi casi - prosegue il vicepresidente Silvano Cibien - è che ci siamo dati l'ordine di attendere esito delle indagini che fa la Procura. Se la Procura non sta facendo indagini sul caso suggeriamo di fare un esposto. Questo non per fare del male a qualcuno o andare contro a qualcuno, ma per vedere se emergono dall'autorità eventuali comportamenti negligenti».

LA QUANTIFICAZIONE

Poi la questione del risarcimento del danno. «Il problema della quantificazione del danno da morte - sottolinea Cibien - è stata risolto da parecchi anni dai tribunali che hanno creato delle tabelle, quella più diffusa è quella di Milano. Ma è difficilissimo quantificare un danno per una persona che muore e per una persona che muore per il Covid è ancora più complicato. Non so cosa pagheranno le compagnie, credo che non applicheranno da subito gli stessi criteri che si applicano negli incidenti stradali o nel settore responsabilità civile, ma credo che per le caratteristiche del fenomeno e la gravità delle dimensioni potrebbero essere assestati su somme inferiori».

ol.b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA