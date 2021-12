Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BILANCIO SANITARIOVENEZIA Il dato limpidissimo e incontrovertibile è questo: in terapia intensiva, a causa del covid, finiscono persone non vaccinate o, comunque, se vaccinate, già minate nella salute da malattie gravi. In questo momento gli ospedali dell'Ulss 3 Serenissima hanno 90 ricoverati in tutto per covid, di cui 15 in rianimazione. Di questi ultimi, due avevano fatto la profilassi ma soffrono di una forma di leucemia e vari problemi...