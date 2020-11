IL BILANCIO

VENEZIA Più di 9mila contagiati totali (9.035 per l'esattezza) e 200 ricoverati Covid, lo stesso numero del 25 aprile, in pieno lockdown. Non bastasse per dare l'esatta dimensione della nuova morsa del nemico invisibile al Veneziano, i decessi. Ieri il bollettino regionale di Azienda Zero ne riportava 5 in un solo giorno, per un totale salito così a 384 croci dal primo marzo.

Non c'è ancora pace per l'area metropolitana di Venezia in questa seconda ondata di Coronavirus: giorno dopo giorno il report regionale è una litania di incrementi in tutti gli indicatori. Anche ieri sono aumentati i contagi (353), gli attualmente positivi (4.766) i morti (5) e i ricoverati, che tra le 17 di domenica e la stessa ora di ieri sono stati 8. Si riduce solo il numero dei malati Covid in Terapia intensiva, sceso a 17 (-2), ma è una flessione drogata dall'aumento dei decessi. Il numero dei pazienti in Terapia intensiva non è comunque tale dal mettere sotto stress le Rianimazioni. Mentre si allarga il focolaio a Villa Fiorita, la casa di riposo di Spinea, dove i contagiati hanno superato la sessantina.

GLI OSPEDALI

In questa situazione gli ospedali dell'Ulss 3 si riattrezzano per contrastare le settimane nelle quali è atteso il picco. In prima linea torna a esserci la struttura di Dolo, nominata Covid Hospital in primavera e pronta a riappropriarsi della dicitura.

In attesa dell'investitura ufficiale, nei giorni scorsi è iniziato il nuovo allestimento della Terapia intensiva dedicata Covid, che già ospita 4 pazienti e che è in grado di arrivare a più di 30 letti. Secondo l'idea della Regione, quando si entrerà nella fase più acuta del contagio a Dolo verranno ricoverati in Rianimazione solamente pazienti Covid, in modo da decongestionare gli altri ospedali del territorio che continueranno con l'attività ordinaria. La Terapia intensiva Covid verrà creata - come in primavera - occupando gli spazi dei blocchi operatori. L'attività ospedaliera di base verrà pian piano decentrata in altre strutture, per poi tornare a Dolo a emergenza finita. Interessato dai movimenti di campo anche l'ospedale di Villa Salus a Mestre, utilizzato per accogliere i pazienti in via di guarigione. Nell'Ulss 4, sarà Jesolo la struttura Covid: al momento ospita 25 pazienti ma nessuno in Terapia intensiva, ancora chiusa. C'è poi l'ipotesi di sfruttare l'ospedale di comunità di Noale per accogliere pazienti Covid non critici. Sul punto è intervenuto anche Noalesi al Centro: «Prendiamo atto - spiega il segretario della lista, Marco Rebesco - dell'intenzione di utilizzare la struttura di Noale per far fronte all'emergenza Covid. Non possiamo che essere favorevoli a un consolidamento del nostro ospedale, ma siamo preoccupati dell'evolversi della situazione. Vigileremo affinché anche le altre unità operative possano continuare a svolgere la loro funzione in totale sicurezza». Noale infatti, come altri 4 ospedali veneti, è stata individuata dalla Regione tra le strutture dismesse pronte a entrare in campo in caso di necessità, garantendo in tutto 740 posti letto di riserva. Ma resta un'extrema ratio. Anche perché le altre strutture non si tireranno indietro e continueranno ad accogliere malati Covid nei reparti di Malattie infettive, Terapia Subintensiva e intensiva.

Nicola Munaro

(ha collaborato

Filippo De Gaspari)

