I RICORDIVENEZIA «Venezia mi ha cambiato», disse il giorno che si congedò prima di andare a Milano. Ora, che al cardinale Angelo Scola Venezia sia rimasta nel cuore, lo si capisce da come ne parla nell'autobiografia Ho scommesso sulla libertà (ed. Solferino), fresca di pubblicazione, in cui ripercorre a tutto campo il decennio del suo ministero episcopale in laguna. Definisce Venezia città dell'umanità e delle religioni e conferma che alla sua nomina a patriarca Papa Giovanni Paolo II gli raccomandò che fosse la spalla di Roma....