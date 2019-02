I RETROSCENA PORDENONE Pericolosi. Pronti a puntare una pistola piuttosto che

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RETROSCENAPORDENONE Pericolosi. Pronti a puntare una pistola piuttosto che a sferrare un pugno per guadagnarsi la fuga. Sono state le conversazioni intercettate tra Darjel Prushi e Edmond Et Hemaj a preoccupare gli investigatori della Squadra Mobile e a spingere il sostituto procuratore Federico Facchin a fermarli con una richiesta di misura cautelare in carcere, firmata dal gip Rodolfo Piccin. I poliziotti si accorti che la banda non stava ricettando le armi, ma le conservava ed era pronta ad utilizzarle se ne fosse capitata l'occasione....