I RESIDENTI GENOVA Il quartiere di Rivarolo, poco dopo la tragedia, ha un aspetto

I RESIDENTIGENOVA Il quartiere di Rivarolo, poco dopo la tragedia, ha un aspetto spettrale. Nel trambusto dei soccorsi, i pochi abitanti rimasti in città a Ferragosto vagano per le strade, sconvolti e disorientati. Tanti sono in vacanza, lontani da un dramma che però coinvolge tutti, dagli abitanti ai turisti fino ai genovesi che da sempre utilizzavano quel viadotto per raggiungere l'aeroporto, il porto commerciale, il ponente cittadino, le spiagge più belle. Un tragitto frequentatissimo dai pendolari dell'autostrada A10, che in Liguria...