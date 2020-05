L'EPIDEMIA

TREVISO Gli ospedali continuano a svuotarsi di pazienti covid. Al Ca' Foncello in area non critica sono ormai solo 10. A Vittorio Veneto 24. In tutti gli altri presidi, da Oderzo a Vittorio Veneto passando per Montebelluna, non risulta alcun malato di coronavirus. Anche a Conegliano, fatta eccezione per un paziente in terapia intensiva, i reparti sono ormai tutti puliti. La fase più critica dell'epidemia, lo dimostrano in numeri, è alle spalle. Rimane da capire se sia un miglioramento definitivo o se la Marca debba apprestarsi ad affrontare la seconda ondata. Vi saranno conseguenze dopo la fine del lockdown? E quando? Quel che è certo è che i numeri del contagio sono confortanti. Oltre ai cinque pazienti in terapia intensiva (quattro dei quali a Treviso), sono attualmente 58 le persone ricoverate tra ospedali e strutture Covid (Vedelago e ospedale di comunità di Vittorio Veneto). Nella giornata di ieri sono state riscontrate altre 3 positività, facendo salire a 2.607 il numero delle persone che hanno contratto l'infezione dall'inizio dell'epidemia. Ma sono 912 (12 in meno rispetto al giorno prima), i pazienti attualmente positivi. La maggior parte sono seguiti a casa dalla task force disposta dall'usl e dai medici di medicina generale.

LE VITTIME

Quello che la Marca si sta lasciando, si spera definitivamente, alle spalle, è un bilancio gravosissimo. Sono 279 le persone che hanno perso la vita a causa delle complicanze legate al coronavirus cinese. Tre sono morte solo nelle ultime ore, segno che la guerra non è ancora finita. In Veneto, solo Verona ha avuto più morti, 466. Poi ci sono Treviso con 279, Vicenza con 266, Padova con 251 e Venezia con 246. Numeri che riflettono una certa linearità nonostante le specificità di ogni focolaio, a partire da quello della geriatria del Ca' Foncello, al quale sono legati moltissimi contagi registrati nella prima fase della pandemia.

LE GUARIGIONI

Intanto, grazie alle cure sempre più sofisticate e a un riscontrato decremento della forza virulenta del Covid 19, continua ad aumentare il numero dei pazienti guariti. Undici sono usciti dal tunnel nelle scorse ore, facendo salire a 1.416 il dato complessivo dei negativizzati. Stabili le dimissioni (677), mentre torna a crescere lievemente il numero delle persone in isolamento, che sono ad oggi 1.028. Si tratta di certo di dati confortanti, anche se l'Usl ribadisce che non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia.

A.Belt

