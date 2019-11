I regatanti: «Siamo con le remiere: annunceremo le nostre iniziative»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SOSTEGNOVENEZIA Nei giorni scorsi un gruppo costituito da 33 associazioni rappresentative della voga alla veneta e del mondo della vela avevano presentato un documento che rappresenta un grido d'allarme per la salvaguardia della città. Contro il moto ondoso, che torna a imporsi come emergenza da affrontare, come fa il gruppo da 46 anni, da quando fu avviata la Vogalonga per sensibilizzare le istituzioni al tema. Ma già le remiere, nel giorno della Regata storica, si erano presentate in Canal Grande con un simbolico lutto al braccio,...