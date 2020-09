LE REMIERE

Ultimatum al Comune: o viene fatta chiarezza sulle misure anti Covid, oppure le associazioni remiere potrebbero anche disertare la Regata Storica.

I rappresentanti delle associazioni remiere chiedono dunque all'amministrazione comunale di fissare i criteri anti Covid, con particolare riferimento alla partecipazione al corteo storico. Si chiedono di fatto delucidazioni sulla ripartizione e consegna dei costumi storici e per la loro restituzione; sulla realizzazione di servizi igienici all'interno dell'aera dedicata alla vestizione e svestizione, che rispettino la diversità di genere. Poi sui protocolli da rispettare sia durante lo svolgimento del corteo che al momento dell''ormeggio delle barche ferme ad assistere alle regate.

Chiarezza viene chiesta anche sulla partecipazione al corteo sportivo; sulla possibilità di assistere alla Regata Storica all'interno delle imbarcazioni sociali lungo il percorso di regata; sulle modalità attuative nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie regionali.

«Una lettera - è la lamentela di ieri da parte delle associazioni - alla quale nessuno ha ancora risposto».

«Rivolgendosi in indirizzo prima alla Regione e poi al Comune con un semplice per conoscenza, le remiere ci hanno voluto sminuire - risponde Giovanni Giusto, delegato dal sindaco alle Tradizioni - come se noi, che organizziamo l'evento, fossimo semplici spettatori di noi stessi. Rivolgersi all'ente superiore è stata una malignità ed una banalità, dal momento che sanno benissimo quale sia stato da luglio il nostro quotidiano contatto con la Regione, per capire il continuo evolversi dei provvedimenti per la salute pubblica.

Prova ne sia che siamo stati i primi in Italia ad avviare, con le regate comunali, le manifestazioni agonistiche. Cosa di cui il monda della voga dovrebbe andare particolarmente fiero». «Per venerdì sera ho convocato tutti i rappresentanti delle associazioni remiere - conclude Giusto - alle quali diremo quali saranno i provvedimenti da attuare. Posso anticipare che quest'anno, proprio a scopo precauzionale, la vestizione non avverrà più al palasport di Castello, ma nella tesa 105 dell'Arsenale, approntata per l'occasione, con divisori appositi.

Poi i figuranti si imbarcheranno sulla Serenissima, sulle bissone e sulle gondole, direttamente all'Arsenale.

Il corteo sportivo, invece, si ritroverà come sempre in Bacino, con barche proprie». A proposito di Serenissima e bissone, queste hanno ricevuto durante l'inverno un completo restauro allo scafo e alle decorazioni, tanto che proprio la Serenissima verrà simbolicamente nuovamente varata nei prossimi giorni.

