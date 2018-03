«I reduci della jihad tornano a casa ora il vero pericolo sono gli sbarchi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Le feste religiose come Natale o Pasqua sono sempre un'occasione. Al di là della ricorrente ritualità, la logica è il carattere emblematico, che alza il livello di rischio attentati». Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, oggi presidente dell'Icsa (Intelligence culture and strategic analysis) però non legge l'allarme lanciato dal ministro Marco Minniti e le ultime operazioni antiterrorismo solo come una preoccupazione legata alle date significative del calendario cattolico e al rischio che l'affollamento dei...