I raid punitivi non alterano la situazione sui campi di battaglia siriani ma aumentano i rischi di escalation. L'attacco aveva obiettivi limitati, al punto da poter essere definito simbolico: russi e siriani erano stati informati circa i bersagli sotto tiro (lo ha ammesso il ministro della difesa francese, Florence Parly) come sembrano indicare anche due elementi. Il primo è l'assenza di vittime (Damasco riferisce di 9 feriti in tutto) nell'istituto di ricerche scientifiche nei pressi di Damasco e nei centri di comando, produzione e...