I QUARTIERI

PORDENONE Pordenone non è soltanto piazza XX Settembre, i due corsi e il ring. Pordenone è o dovrebbe essere anche i quartieri. Dove si usa andare ancora a fare la spesa in bottega e dove tutto è più a misura di uomo. Peccato, però, che spesso i quartieri, più del centro, stiano risentendo di una crisi epocale, tra negozi sfitti e commercianti che si vedono costretti a chiudere le serrande. Oltre a un disagio sociale che amministrazione comunale e servizi sociali stanno cercando di arginare. E poi ci sono gli eventi, molto più facili da organizzare nel cuore della città piuttosto che nella periferia. Le associazioni, che stanno sempre più risentendo della crisi del volontariato, fanno quello che possono. E guai se non ci fossero loro a tenere un po' vivi i quartieri.

IL COMMERCIO

L'assessore Emanuele Loperfido non demorde e promette nuova linfa per il terziario. «Dopo i 100mila euro erogati lo scorso anno a decine di attività afferma per il 2020 ne abbiamo già messo a bilancio, sempre per gli esercenti della periferia, altri 50mila. Non sono tanti ma è comunque un qualcosa in più rispetto al nulla di chi, prima di noi, ha amministrato per 15 anni. Ma non possiamo però fare finta di niente soprattutto di fronte alla crisi con perdite, a doppie cifre, che molti commercianti stanno affrontando. Quello della rigenerazione dei quartieri è un processo lungo, che non può decollare in fretta e mostrare subito i risultati. Vicino a politiche mirate dell'amministrazione è necessario, sempre più, che anche il tessuto sociale faccia la propria parte. A cominciare proprio dall'organizzazione di eventi e iniziative, che possano coinvolgere l'intero quartiere così come richiamare gente dal centro e dai comuni limitrofi. Mi piace portare come esempio il falò di Villanova: ripristinato da un gruppo di ragazzi tre anni fa, da 100 spettatori iniziali quest'anno ne ha richiamati 500». Ma per alcuni consiglieri comunali, l'analisi della periferia presenta più ombre che luci. «A Torre - sottolinea Mara Turani del Movimento 5 stelle - la chiusura sia della vecchia Cooperativa che del supermercato storico dei Fratelli Carlet ha tolto quell'indotto che animava il centro del quartiere, mettendo in difficoltà una grossa parte degli anziani. I negozi sfitti rimangono: ne ho contati cinque (da via Cantore a via Carnaro) in sole poche centinaia di metri. Questo è uno dei punti cruciali dello svuotamento sociale dei quartieri, dell'isolamento imposto dal libero mercato che ha spezzato un equilibrio di vita quotidiana riducendoli a meri agglomerati di case». E sul piano della riqualificazione? «A Torre le strade sono rovinate e senza segnaletica a terra. Piazza Lozer è malconcia con mattonelle sollevate e fontana da pulire. Una piazza che, strutturalmente, sarebbe da rivedere e ristudiare reinserendo piante e panchine che facilitino l'incontro e la condivisione. Lo stesso concetto - aggiunge Turani - calza a pennello anche per Borgomeduna dove esiste una rotonda con una situazione di viabilità insostenibile, che gli abitanti denunciano ormai da tempo».

I NODI

Un'analisi con più ombre che luci arriva anche da Antonella Del Ben, consigliera del Pd: «Sul piano sociale sarebbe fondamentale estendere in modo adeguato alla zona Nord della città il progetto di sviluppo della comunità, prestando particolare attenzione al quartiere dell'Immacolata che ha perso la sede parrocchiale. L'amministrazione comunale lo trascura - afferma - come dimostra il degrado creato dalla collocazione di fioriere non allestite e diventate ricettacolo di rifiuti. Dal punto di vista urbanistico, a Borgomeduna la prosecuzione della pista ciclabile di via Udine non è stata inclusa nel piano delle opere pubbliche e in via Pontinia andrebbe potenziata la videosorveglianza. Andrebbero inoltre ricercati fondi europei - sostiene la consigliera dem - per favorire il recupero degli ex cotonifici». Sul piano economico Del Ben lancia una proposta: «Associare ad iniziative come quelle del bando per le periferie forme di detassazione per favorire insediamenti nelle zone con meno servizi come Vallenoncello e largo Cervignano, isolato dalle frequenti rotture dell'ascensore».

Alberto Comisso

