I PUNTI NERI

BELLUNO Si sapeva che sarebbe stata un'estate di cantieri e, anche se i punti neri con operai in strada ad agosto sono di fatto quasi dimezzati in provincia rispetto a luglio, i disagi si annunciano ugualmente tanti e per tutti. Anche perché il grosso dei lavori, con tre cantieri in soli 6 chilometri all'accesso di Cortina sulla statale 51, non si fermerà. Sulle strade della provincia agosto inizia con una ventina di cantieri attivi, stando ai numeri di lavori in corso comunicati da Anas e Veneto Strade. E procederanno infine anche i disagi sulla A27. «Nel corso del periodo di esodo estivo 2020 nella tratta A27 Venezia-Belluno - spiegano da Autostrade per l'Italia, Direzione di Tronco di Udine - continueranno le attività di manutenzione puntuale delle barriere di sicurezza. Gli interventi saranno programmati dal lunedì dalle ore 12.00 al venerdì alle ore 12.00, esclusi i giorni festivi e/o ritenuti di maggior traffico per i flussi di esodo».

TRATTI PULITI

E per fortuna che tanti interventi sulla statale 51 d'Alemagna sono già ultimati e tanti altri non impattano sulla viabilità. In gran parte sono conclusi i lavori del primo stralcio delle opere Mondiali, che prevedeva un totale di 9 interventi. È il caso del Consolidamento del muro di sottoscarpa al chilometro 79+960. O ancora i Lavori di protezione del corpo stradale dalle colate detritiche in località Acquabona a Cortina dal chilometro 97 e 400 fino al 98 e 300, il Rifacimento del muro di sottoscarpa e dell'opera idraulica al chilometro 98 e 600, la realizzazione dell'opera idraulica di scarico al chilometro 106+170. Terminati i lavori di Sostituzione del manufatto idraulico al di sotto della statale 51 al chilometro 117 e 100 e Manutenzione straordinaria delle opere idrauliche dal chilometro 117 e 200 al 118 e 200..

LAVORI IN CORSO

Restano invece in strada gli operai che sono al lavoro a Cortina d'Ampezzo dove ci sono 5 modifiche alla viabilità nel giro di pochi chilometri. Al km 100 dove c'è un senso unico alternato per consolidamento corpo stradale, rifacimento cordoli e installazione nuove barriere di protezione. Lavori in corso anche al km 116,800, con senso unico alternato per regimentazione delle acque, consolidamento corpo stradale, rifacimento cordoli e installazione nuove barriere di protezione. Al chilometro 103 restringimento di carreggiata in tratto di centro abitato per adeguamento sede stradale. Sempre sulla 51 a Longarone restringimento di carreggiata. Tra Cortina e Passo Cimabanche restringimento carreggiata in tratti saltuari per interventi di regimentazione acque e rivestimento in pietra dei muretti laterali. Tra San Vito di Cadore e Cortina due sensi unici alternati per posa infrastruttura di telecomunicazioni (progetto smart road). Tra Cortina d'Ampezzo e Passo Cimabanche - due sensi unici alternati per posa infrastruttura di telecomunicazioni (progetto smart road). Nel tratto urbano di Borca invece all'intersezione con viabilità comunale al chilometro 88 e 400 si lavora per adeguare l'incrocio.

LE PROVINCIALI

Non va meglio sulle strade provinciali dove sono attivi 14 cantieri, fortunatamente in molti casi chiusi il sabato e la domenica. Aperti anche nei weekend invece i lavori sulla sp 3 a Rivamonte con impianto semaforico in loco. A San Nicolò Comelico sulla sp 6, al chilometro 2, dove ci sono possibili interruzioni anche per 30 minuti e poi al chilometro 5 a Danta. Possibili interruzioni per 10 minuti a Zoppè di Cadore, sulla sp 7. Lavori in corso a San Tomaso sulla sp 8, ad Alleghe sulla sp 20 e in tante altre strade dove Veneto Strade prevede anche la presenza di movieri.

