Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I PUBBLICI ESERCIZIVENEZIA Debutto bagnato dall'acqua alta, in città, per l'atteso super Green pass, necessario da ieri per poter accedere all'interno di ristoranti, bar, osterie e chicchetterie per consumare il proprio pasto. Se fino a domenica per sedersi era sufficiente la certificazione verde base, ottenibile anche tramite semplice tampone, fino al prossimo 15 gennaio (salvo proroghe) sarà richiesto esclusivamente quello rafforzato,...