VENEZIA Da domani scatta il giallo anche in Laguna. I ristoratori veneziani, già alle griglie di partenza, pronti al tutto per tutto dalle 5 alle 18. «Non ci sarà particolare affluenza ma in qualche modo bisogna ripartire. Con i guadagni arenati da mesi, far fronte alle spese diventerà impossibile sennò».

Insieme al fratello Alberto, Dario Spezzamonte gestisce Estro a due passi dai Frari. «Riapriamo a pranzo, personale ridotto e capienza limitata spiega tra le casse di vino, dietro al bancone dell'enoteca Tra i nostri clienti, i veneziani sono pochi. Aspettiamo più che altro i molti addetti ai lavori appassionati al mondo dell'enogastronomia - che da sempre vengono a trovarci. Rimboccandoci le maniche, diamo un segnale positivo alla città e a noi come squadra». A Venezia, le aspettative che i titolari di bar e ristoranti ripongono nel tanto anelato cambio di colore sono titubanti. Non abbastanza però da mitigare la voglia di riscattarsi.

AL SERVIZIO DELLE TROUPE

«Stanno girando spot pubblicitari, serie tv e film in città - racconta Emilio De Giulio dell'osteria Al bacareto di San Samuele - molti dello staff alloggiano in zona: anche per loro offriremo un servizio da mercoledì. Avremmo comunque però. Anche se Venezia sta pagando uno scotto demografico altissimo, perdere il rimo e l'abitudine a lavorare nota Emilio - sarebbe la fine per gli stessi dipendenti che si demotivano. La cassa integrazione di novembre è arrivata ai nostri la scorsa settimana e due, monoreddito e con figli, sono in gravi difficoltà. Aprendo, pur senza turisti né Carnevale, e con palazzo Grassi chiuso, ritorniamo almeno punto di riferimento in una calle altrimenti spenta».

Gli stessi preparativi impegnano l'Oficina Ormesini, nell'omonima fondamenta. «Non abbiamo certezze se non volerci rimetterci in movimento - Enzo Afiero due anni fa ha avviato la sua attività - Chiusi da prima di Natale, già da ottobre eravamo in difficoltà. La nostra clientela è giovane e raggiunge questo sestiere proprio per godersi la movida. Anche per questo precisa - non è valsa la pena di fare l'asporto. Ripitturati gli interni e sanificato l'ambiente, siamo pronti secondo le norme e con tutti i piatti della cucina sul menù. Cominceremo io, mio fratello e la mia ragazza racconta Enzo - Vedremo intanto come va».

Anche in campo Santa Maria Formosa, dietro le vetrine del bar All'orologio, c'è fermento. «Sarà dura. La gente è poca e molti non hanno più nulla in tasca. Dopo più di un mese a casa però, non vediamo l'ora di ricominciare raccontano alcuni dipendenti Abbiamo fatto manutenzione e riorganizzato la linea. Certo, tutto inutile se ci faranno richiudere fra sette giorni ma rimaniamo fiduciosi. Riguardo gli orari, fino alle sei incastreremo tutti i dipendenti in due turni. Intanto gli amici del quartiere, accorgendosi del traffico delle ultime ore, ci hanno subito domandato della riapertura. Anche loro non aspettano altro che di tornare a un po' di normalità».

IN TERRAFERMA

Dal «mare di lacrime» all'ottimismo dei sorrisi, da «siamo rovinati» alla fiducia nel rilancio. Sono gli umori della città di terra. Sentimenti autentici, contrastanti. Per molti sarà un'apertura difficile, con diverse incognite, che spaventano; per altri sembra prevalere la voglia di fare, il desiderio di buttarsi tutto alle spalle, con la speranza di non vederselo più comparire davanti. «Nonostante il periodo - dice Francesca, titolare con Alvaro della pasticceria Bido - crediamo nel centro di Mestre, crediamo nell'impegno che porta risultati. Non vedo l'ora di ricominciare, sono entusiasta, e pazienza se chiudiamo alle 18, tanto siamo veneti, e piuttosto di saltare l'aperitivo lo anticipiamo». I coniugi Bido hanno trovato forza positiva anche nel primo lockdown. «Ci siamo guardati negli occhi - ricordano - e abbiamo deciso d'investire, acquisendo il locale adiacente che diventerà bistrot. É vero, le ultime settimane di solo asporto non hanno portato profitto, gestire i tanti che volevano andare in bagno è stato complicato, e abbiamo dovuto annullare la nostra filosofia di accoglienza, ma adesso è il momento di essere propositivi, e un passo alla volta riabbracceremo anche i dipendenti».

«SIAMO SFINITI»

Un po' più amareggiata si dimostra invece Silvia, proprietaria con Federico del ristorante All'Ombra del gabbiano. «Siamo sfiniti, viviamo un tempo sospeso, rischiando di terminare i risparmi - racconta - Non avrebbero dovuto equipararci ai bar, e i ristori sono una mancia, perché perdere il 70% e ottenerne l'8 non è un rimborso sulle perdite. Speravamo di partire domenica, ma hanno deciso di farci saltare un altro week end, e poi mezza giornata ti fa andare pari, solo la cena consente il guadagno». I conti di Silvia li conferma Maurizio, titolare dell'osteria Vecia posta: «La cena vale 70, il pranzo 30, e speriamo che venga qualcuno, in modo da pagare almeno le spese vive. É un mare di lacrime, mi sono salvato con la consegna a domicilio... e mi auguro di riacquisire lucidità». Una preoccupazione diffusa riguarda inoltre la tenuta della zona gialla. «La ripartenza è positiva solo se non ci fermano più - precisa Giorgio, ex titolare della pizzeria Serenella, dove ancora lavora - Ho lasciato a causa del Covid, siamo rovinati, e pure il nuovo gestore è in difficoltà: fatica a pagarmi l'affitto. Noi abbiamo provato l'asporto, da lunedì torneranno i dipendenti, ma senza cena siamo fritti».

Anche Vittoria del wine bar Acqua Alta auspica continuità cromatica. «Pensavo tenessero chiuso un'altra settimana - rivela - e come al solito hanno avvertito tardi; ma adesso deve durare, perché l'ultimo periodo è stato deleterio, a casa senza far niente, mentre tanti non rispettavano le regole, aprendo fino alle 20 e approfittandosene dell'asporto, per non parlare della ridicola concessione di lavorare in versione mensa. Comunque sono contenta di aprire, la ristorazione è una macchina che deve correre, altrimenti s'impianta». E quale carburante potrebbe servire? «Il sorriso - risponde Patrizia dell'agriturismo Al Segnavento - adesso è tornato, e possiamo dare ossigeno alla nostra professione, perché non ce la faccio più a respirare negativo. Sì, è stata durissima, la pulizia ci è entrata nel sangue come una fobia, ormai la cucina è una sala chirurgica, ma abbiamo sfruttato la chiusura per lavorare sull'identità, convinti che solo l'ottimismo permetta di guardare avanti. Questa è un'azienda di famiglia, di cui fanno parte anche i dipendenti, che presto torneranno. La ristorazione è la nostra vita, dunque basta, vogliamo ripartire credendoci: andrà bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

