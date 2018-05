CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROVVEDIMENTITREVISO Sono due i bambini messi fuori dagli asili parrocchiali del trevigiano per non aver in alcun modo risposto alle chiamate per i vaccini obbligatori. Nelle altre province venete alcuni istituti hanno consegnato le lettere di sospensione dalla frequenza già la settimana scorsa. E adesso è toccato anche alla Marca. La conferma arriva direttamente da Francis Contessotto, presidente della Fism provinciale, la federazione delle materne paritarie. Le indiscrezioni conducono nella castellana: «Sono stati sospesi due bambini...