I PROVVEDIMENTI

TREVISO Rischia la revoca immediata di ogni tipo di assistenza il 27enne dal Gambia che sabato mattina è andato in escandescenza all'interno dell'ex caserma Serena. In uno scatto d'ira per non poter uscire dalla struttura, ha strattonato e minacciato un medico e un'infermiera per poi devastare l'infermeria. Non contento ha poi cercato di sfuggire all'arresto affrontando con due spranghe di ferro i poliziotti in assetto antisommossa che tentavano di fermarlo. Attualmente il giovane è rinchiuso nel carcere di Santa Bona, su di lui le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Ma una volta eseguito il processo, se dovesse tornare in libertà, nei suoi confronti rischia di concretizzarsi il monito lanciato dal prefetto Maria Rosaria Laganà subito dopo la prima devastazione dell'infermeria, avvenuta venerdì, da parte di un gruppetto di facinorosi: «Revocheremo l'assistenza a chi si rende colpevole di atti di violenza», aveva detto. E il gambiano ha buone probabilità di essere il primo a pagare per le proprie intemperanze. Uscire dal programma di assistenza presuppone un'espulsione immediata dal paese.

LA GIORNATA

Dopo le tensioni del fine settimana, le ultime 24 ore sono passate senza scossoni. Il cordone di sicurezza attorno all'ex caserma resta saldo: agenti di polizia e carabinieri sono attestati attorno alla struttura e davanti all'ingresso, pronti a bloccare tentativi di fuga o intervenire nel caso di altri tafferugli. Il centro d'accoglienza è sotto quarantena: nessuno può entrare o uscire. E rimarrà così per almeno un'altra settimana. Martedì intanto gli operatori dell'Usl 2 faranno un altro giro di tamponi per monitorare l'andamento del contagio.

I NUMERI

Dopo il boom di contagi legato al maxi focolaio di coronavirus esploso nell'ex caserma, i grafici stanno tornando alla normalità. Ieri è stata registrata una sola nuova positività nella Marca. La provincia di Treviso resta tra quelle del Veneto attualmente più colpite dal Covid-19. Sono esattamente 277 le persone che in questo momento stanno affrontando l'infezione. Due in meno di quelle registrate nel padovano. Nel bilancio trevigiano, però, inevitabilmente pesano le positività dei 136 migranti delle Serena, tutti asintomatici. La speranza è che il focolaio sia stato arginato. Le prime indicazioni vanno in questo senso: i 53 contatti stretti dei migranti colpiti da virus sono risultati tutti negativi. Il quadro verrà rivisto dopo il secondo screening generale all'interno della struttura. E poi alla fine della quarantena. Fortunatamente nella Marca non si registrano nuovi casi gravi. Da ormai diverse settimane non c'è più nessuno in Terapia intensiva. Al momento restano 14 le persone contagiate dal coronavirus che necessitano delle cure in ospedale: nove pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive del Ca' Foncello, compresi i due anziani di 85 e 90 anni contagiati nell'ambito del focolaio esploso nei giorni scorsi a Maser, e altri cinque sono nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto. Tra questi ultimi ci sono anche tre richiedenti asilo dell'ex Serena trasferiti nella struttura intermedia in via precauzionale. Gli altri due pazienti positivi provengono dal territorio. Le puntuali attività di screening per arginare i focolai hanno fatto aumentare il numero delle persone isolate a domicilio. Il sistema si pone l'obiettivo di individuare i positivi, isolare immediatamente loro e i loro contatti più stretti, per poi allargare l'indagine epidemiologica. Così aumentano le quarantene. Oggi sono 852 le persone isolate a casa nella Marca, tra positivi, casi sospetti e quarantene precauzionali. All'inizio di luglio erano 134. Il numero è lievitato nel giro di un solo mese. A livello generale, dalla fine di febbraio ad oggi la pandemia da coronavirus ha colpito 2.938 persone in provincia di Treviso. E sono 330, tra gli ospedali e le case di riposo, quelle che purtroppo non ce l'hanno fatta a superare l'infezione. Mentre il numero dei guariti è salito fino a quota 2.331.

