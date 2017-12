CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROVVEDIMENTIROMA Il primo scoglio, quello più pericoloso, è stato superato. Con il voto di fiducia, ieri la legge di bilancio è stata approvata al Senato. In contemporanea, alla Camera, il decreto fiscale che accompagna la manovra è stato votato senza modifiche e, dunque, è diventato legge. Per il premier Paolo Gentiloni si tratta di una «fiducia per la crescita». Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato a non sentirsi «appagati» dai risultati ottenuti finora perché ci sono ancora molti «squilibri creati dalla...