I PROTAGONISTI VENEZIA (t.borz.) «È stata un'operazione che potrebbe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PROTAGONISTIVENEZIA (t.borz.) «È stata un'operazione che potrebbe diventare un sistema per pulire dove non si vede, perché ogni tanto ci si comporta come se si volesse nascondere sotto il tappeto gli oggetti sgraditi». Giovanni Giusto, consigliere comunale con delega alle tradizioni era presente ieri alla pulizia avvenuta per mano dei gondolieri-sub. E non ha lesinato accuse contro chi si comporta in maniera poco civile, come: «I vandali che buttano i supporti per le passerelle in acqua facendo gli spavaldi e credendo di compiere il...