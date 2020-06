I PROTAGONISTI

PADOVA «Avrei preferito sostenere il tradizionale esame di maturità, sono ancora troppi i punti interrogativi sulle modalità di svolgimento del colloquio». E' critica Giorgia Crisarà, 19 anni, maturanda del liceo classico Tito Livio di Padova.

«Ciascuno di noi avrà un'ora contata suddivisa in cinque fasi aggiunge Giorgia -. Tra un orale e l'altro c'è un quarto d'ora, ma credo che si perderà comunque molto tempo per i passaggi burocratici. Secondo me è stata una manovra un po' avventata per eliminare il problema, le prove dovevano essere strutturate in maniera diversa. Non sono convinta della validità di un esame di questo tipo. Il fatto che siano tutti commissari interni almeno mi tranquillizza».

E' tranquillo dopo aver saputo gli orari degli orali Mattia Masiero, 18 anni, all'ultimo anno dell'istituto professionale superiore Leonardo da Vinci, indirizzo socio-sanitario. «Questa maturità penso sia adatta al momento e alle difficoltà che abbiamo incontrato nel corso dell'anno scolastico ammette Mattia -. La didattica a distanza non può essere considerata uguale alla didattica in presenza. Si passano molte ore davanti al computer e la stanchezza si fa sentire. La notte prima degli esami la passerò ripassando. Secondo me la scuola deve rimanere in presenza però in determinati casi, può sfruttare anche le nuove modalità in videoconferenza che sono state utilizzate fino al 9 giugno».

Un'altra voce arriva dal liceo delle scienze umane Duca d'Aosta di Padova. «Noi studenti non abbiamo potuto vivere insieme l'ultimo giorno di scuola o condividere dal vivo gioie e timori dice Alessandro Dianin, 18 anni -. Fortunatamente il contagio è rallentato, quindi ho potuto rivedere la mia fidanzata e i miei amici, in modo da vivere questa situazione in modo più leggero e positivo. La speranza per il futuro da universitario è che non ci sia un nuovo lockdown, ma che si torni a una relativa normalità in modo definitivo. La certezza è che questa maturità rimarrà nella memoria storica della nostra società ed è bello poter dire di farne parte».

Camilla Gesualdi, 19 anni, studia al liceo Alvise Cornaro, indirizzo linguistico. «Affrontare la maturità quest'anno è difficile racconta Camilla -. Durante la seconda parte dell'anno, svolta quasi interamente a distanza, mi sono spesso sentita sola. Perdere completamente la componente sociale e aggregativa che la scuola normalmente dà rende difficile affrontare anche la componente didattica. Ora, a una settimana dal mio esame orale, sento molto il peso che questi ultimi mesi hanno avuto sulla conclusione del mio percorso di studi. Dal punto di vista strettamente legato allo studio mi rendo conto che, nonostante tutto, siamo riusciti ad arrivare alla fine dell'anno con una preparazione adeguata. Ci siamo sentiti lasciati soli anche dal ministero, che ha navigato a vista fino all'ultimo giorno utile. Sto vivendo quest'ultima settimana da studentessa serenamente, la preoccupazione è proiettata verso il futuro: affrontare i test di ingresso all'università dopo un anno così complesso sarà una sfida».

Elena Vidal, 19 anni, del Duca d'Aosta conclude: «Gli aspetti positivi son stati ben pochi, in vista della maturità sarebbe stato necessario approfondire gli argomenti in classe, faccia a faccia con compagni e professori. L'ansia e l'emozione ovviamente non mancano, ma non vedo l'ora di finire».

