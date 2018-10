CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PROTAGONISTIPADOVA A Palazzo Moroni sindaco, vice e assessore all'Ambiente non hanno dubbi: la responsabilità del ritardo nella predisposizione della segnaletica è della Regione. Sergio Giordani, Arturo Lorenzoni e Chiara Gallani, infatti, ieri hanno puntato il dito contro il governo veneto per il fatto che nel primo giorno di blocco delle no kat i vigili non abbiano potuto elevare contravvenzioni appunto per la mancanza dei cartelli, non ancora predisposti e che saranno installati a partire da domani mattina. «Tutti vogliamo un ambiente...