IL LUTTOMESTRE La città perde uno dei suoi talenti. L'architetto Gianni Caprioglio, 78 anni, è morto all'alba di ieri, stroncato da un infarto. La Mestre più bella, quella del parco di San Giuliano e del Bosco di Mestre, del cinema multiplex e di piazzale Candiani, porta la sua firma come architetto o come amministratore. Perché, se un altro grande mestrino come Gaetano Zorzetto aveva sognato la nascita del parco di San Giuliano come...