CORTINA Una triade di maestri di sci veneti alla guida dei Mondiali. Nel gruppo di vertice dell'evento che sarà sotto ai riflettori dall'8 febbraio figurano i nomi di Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina 2021, Alberto Ghezze, responsabile dell'area sportiva, e Michele di Gallo, direttore della parte logistica della manifestazione. Un trevigiano e due ampezzani, tutti iscritti al Collegio dei maestri di sci del Veneto. Un motivo d'orgoglio per gli insegnanti della disciplina sportiva che proprio nell'anno del Mondiale ha vissuto le sue ore più lunghe con una stagione il cui via libera è stato ufficializzato soltanto ieri dal Comitato tecnico scientifico. «Un triumvirato che non può che farci onore, organizzatori di un evento mondiale per il quale potranno avvalersi anche di conoscenze acquisite nei nostri corsi», è il commento di Luigi Borgo, presidente che sottolinea come quello veneto sia il quinto Collegio in Italia per numero di iscritti, 1500. «Ma siamo all'apice per qualità: ci distinguiamo proprio per l'accuratezza nella formazione, considerata tra le migliori al mondo». La sede del Collegio veneto, va ricordato, è a Belluno: inaugurata il 10 ottobre 2020 in un suggestivo angolo della città lungo il torrente Ardo, a Borgo Prà.

«Sono 150 i maestri di sci veneti, per lo più bellunesi ed ampezzani, che si sono messi a disposizione come lisciatori di pista precisa Borgo - alcuni maestri, inoltre, in questo Mondiale di sci alpino 2021, avranno la funzione di responsabili di pista o di giudici». Una manovalanza che è contrassegno di garanzia. Occorre sapersi muovere su qualsiasi neve, bagnata o ghiacciata che sia, con rapidità e professionalità, per consegnare agli atleti un tracciato che sia sempre in ottime condizioni.

Certo è che la pandemia ha sparigliato le carte. Con il presidente del Collegio veneto che non nasconde un velo di rammarico per il congelamento di progetti ed attività a causa del Covid-19: «Avevamo già un accordo con l'Accademia di Brera di Milano per dare il via ad un concorso internazionale dedicato a giovani talenti dell'arte che avrebbero dovuto produrre opere dedicate alla figura del maestro di sci». Un'idea che non si è realizzata, ma che, c'è da scommetterci, Luigi Borgo non lascerà ammuffire nel cassetto. Altra considerazione sullo stop forzato a cui è stato costretto lo sci, con gli impianti fermi e gli appassionati in fibrillazione nell'attesa della riapertura: «Siamo rimasti al palo, fermi proprio in un inverno generoso di nevicate come pochi altri. Noi maestri siamo stati rispettosi di ogni decisione, abbiamo atteso la data del 7 gennaio, poi procrastinata. Ora, veramente, attendiamo di poter lavorare a breve per non buttare al vento la coda di stagione».

In ogni caso, anche senza allievi da seguire, i maestri rimetteranno gli sci ai piedi da lunedì 8. Lo permette la legge. Avevano già ottenuto una deroga gli Sci club e gli sciatori agonisti, in scia anche loro: «Torniamo in pista, ad Auronzo e, poi, dopo tanti anni, in Nevegàl. Siamo riusciti a far approvare i nostri corsi di aggiornamento che abbiamo organizzato per dimostrare al Governo che i maestri sono pronti alla riapertura: una deroga dovuta, perché questo è il nostro lavoro».

Daniela De Donà

