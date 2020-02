VENEZIA Invece di pretendere le fosse settiche il Comune avrebbe dovuto realizzare già da anni i collettori fognari ai quali le case possano collegarsi senza dover scavare buche nel sottosuolo segando i pali che sostengono Venezia. «Fino ad oggi noi cittadini abbiamo pagato contributi per questi collettori ma non li abbiamo ancora visti» afferma la presidente Abbav Ondina Giacomin: «E poi ci sono altre questioni gravissime che si aggiungono a quella delle segnalazioni Istat. Da tempo Regione e Suap del Comune si rimpallano la responsabilità su almeno un paio di problemi burocratici: se utilizzo l'allegato A per segnalare l'avvio di una locazione turistica, nel caso io muoia quell'allegato muore con me; non è stato previsto, insomma, un modulo di subentro. Caso numero due: se gestisco un alloggio turistico con una partita Iva e voglio cambiare aprendo una società, non posso perché il Suap non lo prevede». È chiaro, dice la presidente Abbav, che di questo passo il settore è destinato a morire, «e intanto dei 700 milioni di Bilancio il Comune ne destina uno alla residenza, e gli appartamenti vuoti comunali e dell'Ater restano chiusi da anni. Noi stessi avevamo chiesto a Ca' Farsetti già nel 2016 di ottenere un paio di negozi vuoti da anni in viale San Marco per sistemarci, non ci hanno ancora risposto». (e.t.)

