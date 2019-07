CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I proponenti della soluzione Fusina, Andrea Gersich, Renato Darsiè, Renzo Scarpa e Ottavio Serena, sono finalmente soddisfatti. La proposta da loro presentata è stata presa in considerazione dal Mit che ha ordinato approfondimenti. «Ringraziamo il Ministro - dicono - per aver valutato la nostra proposta come idonea a risolvere da subito questo grande problema».Dal 2 marzo 2012 nessuno è finora intervenuto per dare attuazione al Decreto Clini-Passera che vieta il transito alle navi superiori alle 40mila tonnellate di stazza lorda in bacino...