I PROGETTI TREVISO Dal suo ufficio di Ca' Sugana, il sindaco Mario Conte (in

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PROGETTITREVISO Dal suo ufficio di Ca' Sugana, il sindaco Mario Conte (in foto) non si è perso una sola mossa dell'ascesa di Luigi Garofalo alla presidenza di Fondazione Cassamarca. E alla fine si sfrega le mani soddisfatto: la sua strategia, portata avanti con pazienza, infiniti colloqui e continue mediazioni, ha avuto la meglio. Sulla poltrona più importante di Ca' Spineda si è seduto l'uomo indicato dal Comune, fortemente voluto all'interno della terna depositata sul tavolo dell'ormai ex presidente Dino De Poli. Conte ha tenuto duro...