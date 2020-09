I PROGETTI

MESTRE L'abolizione definitiva delle zone a traffico limitato, compresa l'ultima rimasta tra via San Rocco e via San Pio X; il prolungamento del tram fino all'ospedale dell'Angelo, partendo da piazzale Cialdini e passando per via Torre Belfredo, il Terraglio e la zona commerciale; l'ampliamento del verde pubblico col recupero di parco Ponci e la valorizzazione dell'area dell'ex Umberto I, dove invece si sta profilando un intervento troppo invasivo; il potenziamento dei servizi sociali, con operatori di strada e mediatori culturali, «così da affiancare la prevenzione alla pur necessaria repressione per contrastare il degrado e la criminalità»; la realizzazione di un'altra piscina scoperta comunale estiva, «più ampia, su scala metropolitana», in aggiunta a quella del parco Bissuola.

I CINQUE PUNTI

Sono i cinque punti del programma per Mestre individuati dalla lista civica Venezia è Tua, che mette assieme l'iniziativa dell'ex sindaco Ugo Bergamo, i renziani di Italia Viva, Più Venezia (versione locale di Più Europa) e i socialisti del Psi. Li hanno presentati ieri, in piazza Ferretto, lo stesso Bergamo, Alessandro Maggioni e Gigi Giordani, assieme a una pattuglia di candidati: Flaminia Brunelli, Cristiana Csermely, Luigi Bassetto, Pietro Lotto (al Comune), Pierfilippo Vidali, Roberto Quintavalle e Davide Bergantin (alle Municipalità). «Queste sono le priorità che realizzeremo nei primi 100 giorni di governo», ha detto Bergamo, ponendo alcune domande: «Col sindaco Brugnaro il trasporto pubblico è migliorato? Sono aumentati i residenti e i posti di lavoro? Il turismo è stato regolato e gestito? L'ambiente è stato riqualificato? La cultura è stata valorizzata in un coordinamento con le istituzioni nazionali e internazionali? Porto Marghera è stata rilanciata in maniera eco compatibile? Gli abitanti si sentono più sicuri? Se la risposta è sì ha affermato si voti pure per il sindaco uscente; se no, si voti per il cambiamento e per Baretta sindaco». «Se chiedessimo ai cittadini di ricordare cinque cose fatte da questa Amministrazione per Mestre, con tutta probabilità non avremmo risposta», ha sostenuto Maggioni, già assessore col sindaco Orsoni: «Sono state le Giunte di centrosinistra che hanno cambiato in meglio il volto di questa città, riprendiamo il percorso di riqualificazione per una nuova Mestre bella e viva». «Come per Venezia, anche per Mestre abbiamo ben chiaro su dove e come intervenire ha sottolineato Giordani In particolare, il piano dei trasporti va riorganizzato. Questa Giunta ha rinunciato a 15 milioni di euro già disponibili e a un accordo di programma già sottoscritto col Porto per portare il tram a San Basilio. Serve una visione di città più ampia e un cambio di passo». (a.spe.)

