I PRODUTTORI VALDOBBIADENE (ef) Attenti a non farsi travolgere dall'onda Unesco.

I PRODUTTORIVALDOBBIADENE (ef) Attenti a non farsi travolgere dall'onda Unesco. Diana Adami è produttrice bio e assessore. E non ci gira intorno. «L'impegno oggi è convincere le persone che non ci credono, e nel territorio ce ne sono ancora molte». Ecco perchè ieri i produttori presenti alla grande festa per l'iscrizione Unesco erano una rappresentanza sparuta. «Il viticoltore porta dentro di sé un'antica diffidenza nei confronti della novità come sinonimo di complicazione -conferma Paolo Bisol- E' vero, alcuni dei nostri erano...