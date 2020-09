I PROBLEMI

VENEZIA La campanella è suonata il 14 settembre, ma non per tutti. Ci sono ragazzi che devono ancora iniziare la scuola, se si esclude una parentesi di poche ore. Gli orari sono ancora molto ridotti per tutti - e non si sa quando andranno a regime - perchè gli insegnanti che mancano sono davvero tanti. Ma anche quelle poche ore che potevano rappresentare un'occasione di ripartenza, non sono ancora diventate realtà. Capita a Venezia, dove parecchie famiglie con figli tra la seconda e la quarta superiore hanno segnalato l'assenza di didattica, in presenza o da remoto, che sia, dopo oltre sei mesi di vacanze forzate.

Stefania Nociti è la dirigente scolastica del Benedetti Tommaseo, in carica appena dal 1° settembre, fresca di una nomina arrivata solo il 27 agosto. «Lo staff che mi ha preceduto aveva già acquistato le strumentazioni necessarie come webcam e microfoni, ma in questa prima settimana non siamo riusciti ad attivare la didattica a distanza, lo faremo dopo le elezioni. E' questione di qualche giorno. Staranno a casa a rotazione sei sette ragazzi per volta in ogni classe, solo in alcune, più numerose, ne avremo fino a 13. In compenso sono stati scaglionati gli orari di entrata». Anche se poi gli assembramenti si creano comunque nelle calli tra i ragazzi che non vedono l'ora di incontrarsi, spesso senza mascherina.

L'idea di privilegiare la didattica in presenza per gli studenti del primo e dell'ultimo è il filo conduttore di tutti gli istituti. E del resto non poteva essere altrimenti. I primi, perchè tutti promossi dalla scuola media, si trovano catapultati in un mondo completamente nuovo, per insegnanti, compagni e materie. I secondi perchè quest'anno dovranno colmare le lacune del quadrimestre precedente e finire il programma di un anno che si preannuncia comunque diverso dall'ordinario in vista della maturità. Al Majorana di Mirano ci sono 61 classi, per una popolazione scolastica superiore alle 1160 unità. La preside, Monica Guaraldo, aveva già sostituito gli arredi in tempi non sospetti e ha disposto che una classe, ogni cinque settimane, stia a casa a fare didattica a distanza. Gli insegnanti si collegheranno da scuola, durante il proprio orario. E la turnazione è stata programmata e già comunicata alle famiglie. Lo stesso al liceo Marco Polo, musicale e Artistico, dove si è iniziato molto presto a programmare il modello sette, cioè sette ragazzi per classe, a rotazione, rimarranno a casa. Da segnalare, in questi primi giorni, solo qualche problema di connessione dovuto a una rete ancora non adeguata, tanto che ad alcuni le lezioni sono arrivate in differita anzichè in diretta. Come pure e al Polo Tecnico professionale Vendramin Corner per la difficoltà di collegare i pc in tutte le classi dove era previsto. Ma si è trattato di un problema di rodaggio durato un solo giorno. All'Algarotti-Sarpi tutti in presenza. Lo si può fare perché si attua la rotazione degli studenti, ad orario ancora molto ridotto per l'assenza di insegnanti. «Ma nel frattempo stiamo testando i problemi che possono avere i ragazzi nei collegamenti - annuncia la dirigente Concetta Franco - per trovarci pronti quando l'organico e quindi l'orario sarà a regime». E poi c'è il problema dei banchi ancora in viaggio. C'è chi aveva iniziato a smaltirli durante l'estate, spendendo un sacco di soldi per farli portare via. E ha già provveduto a sostituirli. C'è chi lo sta facendo in questi giorni, e così si vedono le barche di Veritas nei canali colme di arredi scolastici - che in alcuni casi forse si sarebbero potuti riutilizzare - o camion che portano carichi di quelli nuovi, come allo liceo Stefanini di Mestre dove ieri mattina ne sono arrivati 700 e oggi è previsto un altro carico di 300. «La prossima settimana - spiega la preside Mirella Topazio - provvederemo alla sostituzione d'intesa con la città metropolitana, organizzandoci come una catena di montaggio, in modo da sistemare quelli nuovi ed eliminare gli altri».

Raffaella Vittadello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA