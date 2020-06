I PROBLEMI

VENEZIA Dopo mesi di didattica a distanza, i docenti chiedono di pensare fin da subito a settembre e a come organizzare il rientro a scuola. Un rientro a scuola che non può non tener conto dell'esperienza passata e dell'eventualità che l'emergenza possa ripetersi. Dopo un collegio dei docenti fiume di ben 7 ore trascorse sulla piattaforma di Meet, i circa 150 professori del Marco Polo, liceo classico, artistico e musicale, hanno scritto e approvato una mozione rivolta al Ministero.

«Per noi la didattica a distanza è stata indispensabile durante il periodo della sospensione delle attività didattiche in presenza, perché ha consentito di mantenere una relazione educativa con gli studenti, ma essere considerata una misura strettamente emergenziale scrivono i docenti Quello che auspichiamo è che a settembre la scuola riapra in sicurezza e in presenza, escludendo qualsiasi forma ibrida, come può essere quella di avere metà classe in presenza e metà a distanza, per consentire, a fini sanitari, il distanziamento sociale. Eventuali problemi di sicurezza devono essere affrontati anzitutto tramite una riduzione netta del numero di allievi per classe, con un investimento straordinario e dovuto, dopo anni di tagli alla scuola».

CLASSI RIDOTTE

Sulla questione della riduzione del numero di studenti per classe però le cose stanno andando nel verso opposto, per via delle linee guida ministeriali sull'accorpamento delle classi. Così, per fare un esempio, al Liceo artistico le sei classi prime di quest'anno diventeranno cinque classi seconde da 27 studenti l'una a settembre. Un paradosso che si verificherà in tutti gli istituti superiori veneziani, e non solo.

«In base a questi criteri, nel nostro istituto sono state tagliate o accorpate quattro classi, tre al liceo artistico (nonostante le discipline di indirizzo richiedano più spazi per le attività laboratoriali e in aule speciali) ed una al liceo classico spiega Stefano Micheletti, docente dell'artistico questo tra l'altro senza considerare il fatto che quest'anno non ci saranno bocciati come negli anni precedenti. Manca la volontà di investire tempo di riflessione e risorse per riorganizzare la scuola».

Oltre alla riduzione del numero di allievi per classe, i docenti chiedono interventi urgenti per modifiche, anche provvisorie, alla struttura interna degli edifici scolastici, con ampliamento delle aule e reperimento di ulteriori spazi disponibili per accogliere le classi in condizioni di sicurezza, magari utilizzando come all'estero cinema, teatri o chiese dismesse. Per la Preside Concetta Franco, dirigente degli istituti Algarotti-Sarpi e reggente del Liceo Benedetti-Tommaseo, è necessario aspettare le linee guida nazionali per poi organizzare un momento di discussione comune a tutte le scuole insieme agli enti locali preposti, in questo caso alla Città metropolitana. (a.car.)

