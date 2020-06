I PROBLEMI

JESOLO Un'estate digitale, ma con qualche malumore. Soprattutto per i bagnini al lavoro nei vari stabilimenti. Ma per chi non si adeguerà, l'amministrazione comunale ha già annunciato il pugno di ferro con tanto di richiami e sanzioni.

Tante le nuove normative, a partire ovviamente dal maggiore distanziamento dei vari ombrelloni, tanto che oggi ogni piazzola ha in media almeno uno spazio di 30 metri quadrati per due lettini. Sono stati realizzati anche i percorsi differenziati per chi entra in mare e per chi esce, in modo da evitare incroci e assembramenti. Ma con le maggiori distanze, con l'eccezione di pochi consorzi che già garantivano un maggiore distanziamento, molti stabilimenti hanno perso di media 400 ombrelloni. Questo significa meno postazioni per tutti, soprattutto per chi in genere prenotava il posto spiaggia per tutta la stagione, postazioni ad oggi vendute al massimo per una settimana ma con costi più elevati. E come se non bastasse a complicare la situazione ora c'è anche l'area attrezzata per i pendolari, delle zone ad accesso gratuito ma con prenotazioni, nelle quali dovrebbero accedere anche i residenti. Ad allestirle sono stati gli stessi addetti dei consorzi su disposizione del Comune, con un aggravio dei costi di gestione.

LE LAMENTELE

«Ora è impensabile è il commento raccolto tra i vari bagnini dei consorzi che tocchi a noi anche vigilare su chi entra in quelle aree e soprattutto sul rispetto delle distanze. Stiamo parlando di aree libere con ingresso gratuito, che per noi non producono nulla. Abbiamo molte incombenze, non possiamo caricarci anche di questa». Eppure chi riserva un posto deve presentarsi proprio ai bagnini, ai quali spetta il compito di verificare la prenotazione. «Accertiamo la prenotazione dicono altri addetti di uno stabilimento e poi indichiamo la spiaggia libera e le piazzole. Di certo noi non siamo dei poliziotti, non spetta a noi verificare le distanze o nel caso allontanare chi non ha diritto a rimanere in quell'area. Non ne abbiamo il diritto e poi abbiamo già visto in passato cosa è successo quando dei colleghi hanno provato ad allontanare delle persone dalle zone oggetto di concessione. Quando riprendiamo qualcuno per dei comportamenti non rispettosi dei vari regolamenti, o più semplicemente della buona educazione, veniamo derisi. Figuriamoci se proviamo ad allontanare qualcuno».

Ciò nonostante ieri mattina la collaborazione dei bagnini di fronte ai pendolari non è mancata, con tanto di aiuto a completare le prenotazioni e persone accompagnate alle piazzole.

LA VOCE DEL SINDACO

E sulla necessità della collaborazione insiste il sindaco Valerio Zoggia, confermando che non verrà applicata nessuna tolleranza per gli eventuali consorzi dissidenti. «Stiamo vivendo un'estate particolare spiega Valerio Zoggia fatta di mille difficoltà, con problematiche che stiamo affrontando giorno dopo giorno. Qualcuno ci contesta di essere partiti in ritardo, nella realtà fino a un mese fa non sapevamo nemmeno che tipo di stagione ci sarebbe stata. Una delle prescrizioni più importanti è quella del rispetto del distanziamento sociale e della gestione delle aree libere. Abbiamo creato una applicazione che permette di prenotare il posto spiaggia e per la quale ribadiamo la necessità della collaborazione. Ci sono dei consorzi che ad oggi non ci hanno ancora fornito la mappatura della loro area, strumento indispensabile per avviare le prenotazioni. Li abbiamo sollecitati ma non abbiamo ricevuto risposta, le chiederemo nuovamente. Chi non ci risponderà verrà sanzionato come previsto dall'ordinanza. Per la riuscita di questo progetto serve la collaborazione di tutti».

