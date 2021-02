I PRIVATI

VENEZIA La voglia di tornare a riappropriarsi dei luoghi di cultura cittadini rimasti chiusi a lungo, c'era tutta. Non servivano tante parole a raccontarla. Eloquente era la lunga fila formatasi già nel corso della prima ora di apertura. Circa un centinaio le persone d'ogni età arrivate fin dalla prima mezz'ora. Che hanno raggiunto alle 17 (dato parziale) le 800 presenze.

È il bilancio, questo, di una giornata all'insegna della ripartenza, che ieri mattina dalle 10 ha coinvolto anche Palazzo Grassi (chiuso dal 5 novembre scorso), sede della Pinault Collection insieme a Punta della Dogana.

NIENTE RISTORI

Realtà che in tempo di pandemia non hanno ricevuto alcun ristoro da parte del governo. E il motivo è semplice: «Non abbiamo chiesto nulla, sottolinea il direttore, Bruno Racine in quanto il personale non è stato in cassa integrazione. Nessuno. Che monsieur Pinault non voglia chiedere aiuti allo Stato italiano per far vedere la sua collezione, lo consideriamo un atto naturale. Non uno sforzo, ma un gesto che va lodato. Credo di poter dire che lui non ritenga opportuno fare diversamente».

A varcare per prime la soglia di Palazzo Grassi, Ilaria e Silvia, studentesse di 23 e 19 anni, omaggiate da Racine con un catalogo. «Sono venuta qui dice la prima perché particolarmente interessata per via dei miei studi in Storia dell'Arte contemporanea».

INGRESSO GRATUITO

Di certo complice anche un ingresso gratuito esteso a veneziani e non che ha fatto gola a tanti. Segnaletica sparsa qua e là per ricordare le norme anti Covid, termoscanner per rilevare la temperatura e gel per le mani all'ingresso: la prestigiosa sede espositiva lagunare dedicata all'arte contemporanea si è organizzata così, facendo entrare le persone a scaglioni. In un'atmosfera in cui l'entusiasmo era evidente. «Il compito di un museo è quello di essere aperto», ha esordito Racine, chiarendo come il digitale ampiamente sfruttato nei mesi scorsi, aggiungendo contenuti alternativi volti a far emergere l'attività museale a 360 gradi non possa sostituire in toto una visita in presenza, pur arrivando a rafforzarne l'esperienza. «Pensiamo piuttosto ad un'interazione tra i due canali. Il rapporto instaurato attraverso social e digitale rimarrà come nuova forma di partecipazione tra pubblico e musei». Le mostre Henri Cartier-Bresson. Le grand jeu e quella dell'egiziano Youssef Nabil Once upon a dream saranno visitabili gratuitamente («mi sembrava un gesto da fare per la città») fino al 26 febbraio, di giovedì e venerdì dalle 10 alle 19. Poi, da marzo a fine luglio, Palazzo Grassi sarà oggetto di un intervento alle tubature che verranno sostituite in acciaio.

LAVORI IN CORSO

Lavori che dureranno meno del previsto e a cui seguirà a settembre, mese in cui potrebbe essere riaperto anche il Teatrino, riducendo a più della metà i suoi 225 posti l'allestimento di due mostre fotografiche sul cui contenuto il direttore non si sbottona ancora. Intanto Punta della Dogana resta chiusa ma si prepara ad ospitare, dal 23 maggio, l'esposizione dal titolo Bruce Nauman: Contrapposto Studies. Affiancata anche da un possibile avvio dell'alternanza scuola-lavoro. «Per Palazzo Grassi abbiamo fissato una capienza massima di 250 persone spiega lo staff mentre per Punta della Dogana 300. Numeri cautelativi, in quanto di norma l'agibilità degli spazi è superiore ai mille visitatori contemporaneamente».

«Durante l'estate scorsa conclude Racine il pubblico straniero è mancato, tedeschi e francesi a parte. Quello italiano (e regionale) è stato molto più consistente del solito e il mio obiettivo sarà proprio quello di fidelizzarlo».

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA