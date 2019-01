I privati spargono il sale, ma il Comune lo rimuove

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ieri mattina, mentre le auto transitavano in totale sicurezza lungo le principali strade della città, sotto i portici di piazza XX Settembre si scivolava. Qualcuno, per fortuna senza riportare gravi conseguenze, è anche caduto. In questo caso, però, non c'entrava il Comune. La responsabilità è stata tutta di alcuni privati cittadini che pensando di fare un favore al prossimo hanno gettato il sale anti-neve sulla superficie dei portici, non sapendo che in quel modo avrebbero reso ancora più scivoloso il marciapiede. Dopo alcune...