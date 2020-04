LE CATEGORIE

TREVISO Anche la Marca si prepara alla fase due e dal mondo delle piccole imprese trevigiane arrivano proposte e progetti per favorire l'uscita dal lockdown e la ripartenza del sistema produttivo. Uno dei problemi da affrontare, ad esempio, riguarderà i trasporti pubblici, in seguito alla riapertura di svariate fabbriche e uffici. Così gli imprenditori della comparto Bus operator di Confartigianato, che riunisce le società attive nel trasporto persone, si mettono a disposizione per dare man forte alle corse di linea negli orari di punta.

SOLUZIONI

«La necessità di incremento dei veicoli di trasporto pubblico in alcune fasce orarie della giornata, in questo prossimo periodo di rispetto dei protocolli, distanziamento sociale ed altro, può immediatamente essere sopperita dalle aziende di trasporto private che dispongono di veicoli disponibili, di autobus, minibus, autoveicoli dotati di aria condizionata e allestiti con pedana disabili e di autisti attualmente in cassa integrazione per lo stop del settore», spiega Roberta Marcon, presidente della categoria. Il settore provinciale conta, infatti, una cinquantina di ditte, con oltre 600 mezzi e circa 455 dipendenti. Un contingente che potrebbe essere utilizzato anche per servizi a chiamata, ad esempio a favore delle fasce di popolazione più a rischio. Le organizzazioni di rappresentanza hanno inviato una lettera all'assessore regionale competente. «Auspichiamo l'avvio di una discussione con la Regione per un modello condiviso da replicare nella nostra provincia anche con Mom, l'azienda trevigiana dei trasporti pubblici nota Marcon - Nella nuova stagione che si va a definire si dovrà ricercare la collaborazione tra operatori privati del trasporto persone, Regione e Province, con il coinvolgimento anche dell'Associazione dei Comuni, per ridefinire le modalità del trasporto scolastico».

L'ASSOCIAZIONE

Agli enti locali si rivolge in modo diretto anche la Cna di Treviso: « Il ruolo dei Comuni, veri attori di sviluppo sociale, è strategico -- afferma il presidente Alfonso Lorenzetto - ci auguriamo che i nostri sindaci prendano in considerazione i bisogni del mondo dell'artigianato, anche avviando un confronto con le loro rappresentanze». Nei giorni scorsi l'associazione delle piccole aziende ha inviato ai primi cittadini il documento Covid-19 / Fase 2: cosa possono fare i comuni trevigiani per aiutare le imprese a ripartire, articolato in undici proposte. Al centro, il tema della liquidità «il vero problema per le imprese in questo momento», secondo la Cna. In concreto gli artigiani chiedono, ad esempio, interventi per alleggerire la pressione fiscale, dall'Imu ad altre imposte locali, l'obbligo del pagamento dei debiti del Comune verso i fornitori entro 30 giorni, il sostegno ai confidi territoriali per favorire l'accesso al credito, la lotta all'abusivismo. E ancora: «Occorre cantierare tempestivamente tutti i lavori finanziati, a cominciare dagli istituti scolastici. Per favorire questa operazione occorre prevedere agevolazioni ed istituire un fondo alimentato da quote di oneri di urbanizzazione derivanti da interventi insediativi commerciali o di servizi di medio-grandi dimensioni».

M.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA