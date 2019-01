I PRIMI NATI PORDENONE Solamente due fiocchi, entrambi azzurri, sono stati appesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PRIMI NATIPORDENONE Solamente due fiocchi, entrambi azzurri, sono stati appesi nella notte di Capodanno pordenonese, e tutti e due i nuovi nati della Destra Tagliamento arrivano dopo le tre del mattino, decisamente troppo tardi per aggiudicarsi il primato regionale, che è andato invece a un piccolo venuto alla luce a mezzanotte in punto al Burlo di Trieste, conquistando anche il posto di primo nato in Italia.Anche nel primo giorno dell'anno si conferma dunque il calo delle nascite che interessa il territorio, così come la presenza fra i...