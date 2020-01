I PRIMI NATI

PORDENONE La crisi demografica non risparmia il Capodanno. E Pordenone, in particolare, apre il 2020 come fanalino di coda dal punto di vista delle nascite: solamente due fiocchi azzurri, arrivati entrambi intorno a mezzogiorno del 1. gennaio. Sono due maschietti, appunto, i primi nati in Friuli occidentale nel 2020, e portano entrambi lo stesso nome, Sebastiano.

LA COINCIDENZA

Il primo, Sebastiano Casagrande, è arrivato alle 11.53 di ieri all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone: alla nascita pesava poco meno di tre chili, 2,960, e la mamma arriva da Cordignano. Circa un'ora dopo il secondo fiocco azzurro, questa volta all'ospedale di San Vito al Tagliamento: alle 12.50 è infatti nato Sebastiano Tancredi, figlio dei sanvitesi Beatrice Terrazzino e Giovanni Mittone. Capodanno senza lieti eventi, invece, al Policlinico San Giorgio, il terzo punto nascita della provincia.

IN REGIONE

Entrambi i piccoli pordenonesi sono comunque arrivati decisamente in ritardo rispetto ai coetanei della regione: la prima nata è stata infatti una bimba, arrivata 27 minuti dopo la mezzanotte a Trieste e seguita da altri piccoli a Tolmezzo e a Udine. Fatta eccezione per l'orario piuttosto tardo delle nascite, il bilancio della Destra Tagliamento è identico a quello di un anno fa: anche allora, infatti, erano stati appesi solamente due fiocchi, entrambi azzurri. Anche in quel caso, comunque, i due piccoli erano arrivati dopo le tre del mattino, decisamente troppo tardi per aggiudicarsi il primato regionale. E anche in quel caso nessun nato al Policlinico San Giorgio. Unica differenza è quella che riguarda le origini dei due bimbi: se nel 2019 la provincia in linea con gli anni passati aveva visto fra i nati la presenza di un piccolo di origine straniera, entrambi i primi nati del 2020 appartengono a famiglie italiane.

Lara Zani

