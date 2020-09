I PRIMI DATI

VENEZIA Non sarà stato sicuro come Zaia, che alla vigilia della consultazione era incerto tra il 70 e il 75 per cento dei consensi, ma anche Luigi Brugnaro ha la quasi certezza di farcela al primo turno. Così dicevano i sondaggi più recenti, che lo davano quasi al 53-55 per cento e quindi vittorioso subito sul portabandiera del centrosinistra, Pier Paolo Baretta.

Ieri, dagli exit poll sparati dalla Rai subito dopo le 15, è arrivato un ridimensionamento dei dati della scorsa settimana, anche se il sindaco uscente resta in vantaggio. Brugnaro, alla chiusura dei seggi, è stato dato tra il 49,5 e il 53,5 per cento, con Baretta staccato di 20 punti, con una forbice tra il 29,5 e il 33,5. Numeri ottimi, non c'è che dire, ma la forbice uscita, con una minima parte al di sotto della maggioranza assoluta, ha messo qualche apprensione alla coalizione che fa capo a Brugnaro e che annovera la civica del sindaco uscente, Forza Italia, la Lega e Fratelli d'Italia.

Questi numeri a ieri non davano la certezza assoluta di una vittoria tranquilla senza passare per il ballottaggio, ma garantivano comunque un margine più ampio nella parte sopra il 50 per cento.

BRUGNARO IN CASA

Brugnaro ieri è rimasto a casa con la famiglia e i suoi più stretti collaboratori a seguire lo spoglio delle regionali. Nessun commento ufficiale sugli exit poll né da lui né dai suoi candidati. È una regola che si sono imposti fin dall'inizio, quella di non commentare numeri basati sulle dichiarazioni di voto invece che sul responso delle urne.

Nel quartier generale fucsia c'è stato un plauso generale all'ottimo risultato di Luca Zaia alle regionali, ricordando l'asse che lega strettamente quest'ultimo a Brugnaro, come si è visto la scorsa settimana all'Arsenale. Per Brugnaro, uno Zaia forte, quasi plebiscitario, è un elemento trascinatore e questo è l'unico auspicio che fa alla vigilia dello spoglio dei voti. Per i fucsia la prospettiva di un Brugnaro bis è tutt'altro che lontana. Poi è vero che, in caso di vittoria non sarà comunque come il mandato 2015-2020, perché gli alleati avranno un peso importante. Quanto sarà questo peso e se sarà preponderante o no lo scopriremo oggi.

IL CENTROSINISTRA

Al quartier generale di Baretta, l'Officina del gusto a Mestre, il candidato del centrosinistra e i suoi collaboratori hanno passato il pomeriggio a seguire i dibattiti e le cifre che uscivano mano a mano nel pomeriggio: a lui l'exit poll assegna tra il 29,5 e il 33,5 per cento. Distante da Brugnaro per molti voti, ma dal Pd invitano alla riflessione, ricordando che in diverse occasioni gli exit poll sono stati smentiti dalle prime proiezioni dello scrutinio.

Un pomeriggio trascorso con energia, dunque, facendo merenda con fette di strudel e commentando i dati che arrivavano intanto dalle elezioni per la Regione. Che sono stati non certo di buon auspicio per il centrosinistra, anche se erano ampiamente prevedibili anche dai commentatori di casa. Primo fra tutti l'ex sindaco Massimo Cacciari (ne parla in un'intervista a pagina 6 del fascicolo nazionale). Innegabile una certa euforia, stile vedi che non tutto era perduto?.

PATRIMONIO PERSONALE

Al di là del risultato degli exit poll, che lo dà in netto svantaggio sul sindaco uscente, Baretta ha dimostrato - numeri alla mano - di aver avuto un suo peso nel compattare quasi all'ultimo momento una coalizione litigiosa e difficile, recuperando nei sondaggi che inizialmente lo davano perdente senza appello.

Questo peso, maturato in una campagna elettorale in cui si è speso molto sul territorio, potrà capitalizzarlo a Roma, anche in caso di una sconfitta elettorale.

«Finora i primi exit poll, che sappiamo che vanno presi con cautela - ha detto telegraficamente - confermano il dato politico che la partita è ancora aperta».

È proprio il fatto della partita aperta che ha dato al popolo del centrosinistra una speranza che poche settimane fa non c'era. La capacità di aver trasmesso entusiasmo ai candidati e agli elettori di centrosinistra (che anche a Venezia, evidentemente, hanno votato in massa per Zaia) è una sua vittoria personale e una fonte di soddisfazione.

Michele Fullin

