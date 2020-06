La Conferenza dei sindaci della Riviera del Brenta chiede approfondimenti sul futuro dell'ospedale di Dolo. «La pandemia ha visto nominare l'ospedale di Dolo centro Covid per la Regione e in particolare per l'Ulss 3. Ora che l'emergenza è conclusa, la Regione ha stabilito che Dolo debba rimanere presidio Covid nel caso si ripresenti una recrudescenza dell'infezione. Il numero dei posti letto per acuti dovrebbe essere rapidamente riportato a 14, con nuovo impegno delle sale operatorie che ora stanno ritornando a pieno regime per i reparti di chirurgia, ortopedia ed urologia. Si chiede che rientrino rapidamente anche ginecologia-ostetrica con l'unità materno-infantile. Il ritorno alla normalità verrebbe inficiato, se si dovesse far posto ai posti previsti dalla delibera di giunta e dal piano del direttore generale. I sindaci chiedono di incontrare il direttore generale per poter discutere di questa eventualità valutando proposte e opportunità in modo che l'ospedale non perda in nessun caso la destinazione per acuti. Chiediamo di essere coinvolti ed informati sulla programmazione delle opere che dovrebbero sorgere sopra il nuovo pronto soccorso e sull'impegno dei 40 milioni che sono in disponibilità dell'Azienda. È doveroso valutare una nuova pianificazione della medicina generale, che in quest'ultimo periodo ha dimostrato di essere baluardo per la prevenzione dell'epidemia.

