I PRIMI CITTADINI

PIEVE/SAN VITO/VALLE I sindaci a tu per tu con Anas. Vero è che da Castellavazzo a Cortina la statale di Alemagna è un fiorire di cantieri ma è altrettanto vero che sulle varianti è sceso un velo. Giuseppe Casagrande chiederà al presidente Claudio Andrea Gemme il rispetto degli impegni presi. Il sindaco di Pieve metterà sul tavolo la questione: «Sono rimasto alle informazioni che davano la nostra variante in attesa del via libera paesaggistico ma nel frattempo sono cambiate situazioni e persone». Dunque un vertice importante quello di questa mattina in Magnifica Comunità anche per snocciolare le preoccupazioni che non sono poche, e che per Casagrande si concentrano nel rallentamento dell'iter effetto coronavirus a cominciare dalla demolizione dell'ex colonia Montagnana per la quale tanto si sono battuti con il Comitato di Tai. Marianna Hofer, sindaco di Valle: «Credo che esternerò al presidente Gemme tutta la mia rabbia. Coloro che si sono aggiudicati la gara per la demolizione di un edificio sono venuti a chiedermi occupazione del parcheggio a fianco della banca perché volevano iniziare i lavori; in piena estate! Non li ho autorizzati, non posso portare disagio in questo periodo nell'unica piazzetta del paese. Ho ricevuto da Anas una lettera di quasi rimprovero. E quindi ribadirò che i patti non erano questi, che potevano partire con i lavori anche sotto Covid, che da settimane chiedo di liberare la ciclabile. Capisco che i lavori vanno fatti ma non devono mettere in pericolo, come accade a Venas i ciclisti, e portare meno turismo del già poco che abbiamo. Se autorizzo l'occupazione di quello spazio la gelateria non lavorerà più, il mercato sarà sospeso; avevamo detto da settembre e che settembre sia. E poi a Gemme chiederò della galleria, quando intendono partire con quel lavoro. Comunque sia lo voglio incontrare sperando che non cambino ancora perché di presidenti Anas ne ho visti tanti e se cambia non si andrà più avanti». Franco De Bon, sindaco di San Vito, chiederà un intervento nell'immediato che va nell'ottica di alleggerire le code che il cantiere da poco aperto sull'Alemagna a Chiapuzza sta creando. Su sta allargando la sede stradale scavando la scarpata a monte. Dice: «Della questione ho già parlato con i tecnici comunali. Si tratta di aprire l'intera carreggiata dal venerdì sera al lunedì mattina così da ripristinarla nella sua ampiezza e garantire un maggior scorrimento del traffico, togliendo il semaforo. Un'operazione possibile senza troppe spese, in fondo si tratta di spostare i mezzi». Le critiche non sono mancate per rallentamenti e tempi di attesa veramente pesanti e De Bon corre ai ripari.

Giuditta Bolzonello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA