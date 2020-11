I PRIMI CITTADINI

Le code di cittadini fuori dalla porta. È questa l'immagine dei comuni del Veneziano riportata in occasione dell'incontro organizzato all'M9 da Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, che ha richiamato le categorie economiche e i sindaci del territorio provinciale, i quali si sentono in prima linea e spesso abbandonati nell'affrontare la crisi.

«Da noi sono tutti preoccupati per l'economia, non per la sanità - dice Luigi Bona, vicesindaco di Marcon - Non sanno quali provvedimenti verrano presi, ma di certo non vogliono un lockdown generalizzato, sperano in qualcosa di soft, che permetta alle attività di sopravvivere. Anche la salute è importante - precisa - ma i nostri cittadini dicono che l'emergenza sanitaria passa, che il domani si chiama economia, e che bisogna pensare al futuro, non a problematiche contingenti».

Per il sindaco di Martellago Andrea Saccarola, invece, la sanità viene prima di tutto, ma le categorie più colpite devono essere prontamente aiutate. «I ristoratori del mio Comune stanno ancora lottando per affrontare le conseguenze del lockdown di otto mesi fa - spiega il primo cittadino - adesso queste nuove norme li travolgono tanto da non riuscire a rimanere in piedi».

TERRORIZZATI

Angelo Michielan, vicesindaco di Scorzè, parla di «gente terrorizzata da quello che sente su questa seconda ondata, nonostante i contagi in città siano sotto controllo. I commercianti si aggrappano a tutto per sperare di non chiudere - racconta - Vengono ogni giorno dal sindaco, che si trova la coda di persone richiedenti soprattutto sostegno monetario».

Anche Edmondo Piazzi, vicesindaco di Spinea, riporta la costante presenza di file umane fuori dal Municipio: «Hanno difficoltà con gli affitti, le bollette e le spese alimentari, vogliono sovvenzioni, parliamo di gente che non ce la fa più. Se non riusciamo a rilanciare il consumo sarà la fine. E attenzione ai soldi che sono arrivati e arriveranno, perché è tutto debito per i nostri figli».

E poi le code a Pianiga. «Negli ultimi giorni c'è molta paura sociale - dice il sindaco Federico Calzavara - abbiamo famiglie atterrite dalla possibilità che chiudano le scuole, persone che temono la crescita dei positivi ma anche i tanti Dpcm, con aiuti molto simbolici e poco pratici. Alcuni coraggiosi - rivela - avevano da poco aperto un ristorante, e adesso, con la limitazione serale, si sentono fregati».

In termini di file di cittadini disperati all'uscio se la passa meglio Santa Maria di Sala, che tuttavia registra altre criticità, specialmente generazionali. «Siamo la zona industriale più rilevante della provincia - ricorda il primo cittadino Nicola Fragomeni - le nostre due aziende più grosse sono in profonda crisi, considerando tutto quello che ci gira intorno si tratta di quattrocento lavoratori a rischio; per quanto riguarda la salute, invece, sono gli stessi cittadini a dirci che in questo momento tutti dobbiamo rispettare le regole, perché nel Comune abbiamo un vero problema con i ragazzi dai quindici ai venticinque anni, che non mettono la mascherina e creano assembramenti. Ma c'è di più - conclude con una realtà paradossale - questi giovani trattano quelli che opportunamente indossano le protezioni come degli appestati, senza capire che qui stiamo combattendo una guerra, e saranno loro ad ereditare una grande vittoria o una drammatica sconfitta».

Luca Bagnoli

