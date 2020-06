Attesi a lungo. Tanto da diventare per qualche sindaco addirittura una chimera. Ma ora che dal ministero per le Pari opportunità e la Famiglia sono arrivati i soldi annunciati nel Decreto Rilancio per i centri estivi, i primi cittadini si dividono fra due partiti opposti. Da un lato si schierano gli amministratori che si rammaricano per l'arrivo un po' troppo tardivo. «Abbiamo lavorato a lungo esordisce Elisabetta Roetta, assessore alle Politiche sociali del Comune di Montegrotto per organizzare le attività estive per i bimbi sopra i 6 anni, spremendo a fondo le finanze comunali. Se le iscrizioni stanno andando un po' a rilento è anche per il fatto che i costi per le famiglie sono più alti degli altri anni. Con la macchina già avviata è difficile ora riproporre tariffe diverse. Se i circa 20 mila euro ora in arrivo da Roma fossero arrivati un po' prima, molti genitori avrebbero risposto in modo più convinto». Ci sono stati ovviamente anche sindaci che si sono mossi indipendentemente dal possibile arrivo dei fondi di Governo. La piccola Carceri, ad esempio ha pensato addirittura di abbattere quasi dell'80% i costi per le famiglie, stanziando in bilancio qualcosa come 15 mila euro. «Il contributo dello Stato per noi è di appena 2500 euro osserva il sindaco, Tiberio Businaro e spostano di poco o nulla l'investimento che abbiamo fatto. Li metteremo comunque nel mucchio assicurando per agosto altri 15 giorni di attività alle famiglie a costi zero». Per i sindaci che dicono di aver compreso i tempi della burocrazia, come Matteo Schiesaro, primo cittadino di Cadoneghe, dove arriveranno circa 33 mila euro, i fondi saranno il propellente di un circolo virtuoso. «Siamo riusciti a contenere i costi delle attività estive ha detto dapprima creando concorrenza fra più gestori nel territorio. E poi stanziando una somma di 45 mila euro sotto forma di contributi alle famiglie per la frequenza. I soldi che percepiremo dallo Stato ci consentiranno di liberare risorse per destinarle alle fasce per ora meno coperte come quelle del nido e della prematerna». Ci sono infine i sindaci che, più concretamente si augurano che l'arrivo dei fondi sia più celere possibile. «L'attività dei centri estivi sottolineano infatti il sindaco di Vigodarzere, Adolfo Zordan e l'assessore alle Politiche sociali, Monica Cesaro vedono compartecipi il Comune, le parrocchie e le società sportive in uno sforzo articolato su più fronti. Ciascuno di questi poli sta investendo risorse importanti sia per assicurare la sicurezza e contenere i costi per le famiglie Per questo speriamo che i circa 26 mila euro che ci sono stati elargiti non arrivino in autunno. Ne soffrirebbe tutto il tessuto sociale del territorio».

