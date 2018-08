CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I primi 96 posti barca a tempo o a disco orario sono stati individuati dall'amministrazione comunale e siamo in grado per la prima volta di mostrarli su una mappa, anche se solo per i 44 della città storica. Entro breve tempo i posti saranno resi fruibili e riconoscibili con delle paline particolari e con una segnaletica dedicata. Cose che dovranno però avere il benestare della Soprintendenza.Si tratta di posti dalle misure contenute, tra i cinque metri e mezzo e i sette metri di lunghezza, quindi giusti per le imbarcazioni più utilizzate...