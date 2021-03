LE SCUOLE

BELLUNO La comunicazione è arrivata solo nel tardo pomeriggio: nel distretto di Belluno, e nei suoi 46 comuni, l'attività a distanza rimarrà l'unica possibile almeno sino al 26 marzo compreso, un venerdì. Con la riapertura prevista per sabato 27 marzo. La settimana dopo, va ricordato, le scuole potrebbero riaprire per soli tre giorni perché poi da giovedì 1 aprile scattano le vacanze di Pasqua. Intanto, fra l'annuncio di martedì e la comunicazione ufficiale di ieri, le scuole hanno vissuto ore di fibrillazione. A tenere il filo di quanto accadeva sono stati, naturalmente, i Dirigenti Scolastici.

LE INCOGNITE

Nell'incertezza, quando alle 16 ancora non si sapeva alcunché, qualcuno si diceva convinto che ormai lo stop alle lezioni in presenza sarebbe scattato da lunedì. Incerto anche quale dovesse essere il mittente della comunicazione: «Fino a quando le disposizioni arrivavano dalla Regione, sapevamo da chi attendere le note ufficiali spiega Ilaria Chiarusi, Dirigente Scolastica dell'Istituto Segato Brustolon e reggente all'Istituto Comprensivo di Cencenighe ora, trattandosi di una attività legata a eventi locali, la chiusura in base all'incidenza del Distretto è una modalità nuova». I Dirigenti Scolastici hanno dovuto gestire la comunicazione e le informazioni con gli alunni, le loro famiglie e i docenti.

«SENZA AGGIORNAMENTI»

«Stiamo cercando di organizzare al meglio il nuovo cambiamento riferisce Mauro De Lazzer, Ds alla guida dell'Istituto Catullo e reggente all'Ic di Santa Giustina cerchiamo tranquillizzare tutti. Molti chiedono conferme che, tuttavia, per ora non possiamo dare» diceva il Dirigente prima della comunicazione ufficiale dell'Ulss. Un ritardo che ha avuto riflessi anche sulle comunicazioni che ogni scuola ha poi dovuto fare a studentesse studenti, famiglie docenti e personale servendosi dei siti istituzionali e della posta elettronica. Questi, in ordine alfabetico, i 46 Comuni che rientrano nel Distretto sanitario 1 dell'Ulss: Agordo, Alleghe, Alpago, Auronzo di Cadore, Belluno, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Limana, Livinallongo, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore , Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Nicolò Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Selva di Cadore, Soverzene, Taibon Agordino, Tambre, Val di Zoldo, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore , Vodo di Cadore, Voltago Agordino, Zoppè di Cadore. Ieri intanto è cominciata la campagna vaccinale con AstraZeneca per gli insegnanti con più di 54 anni: tre le giornate di vaccinazioni.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

