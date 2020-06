I PRESIDI

PADOVA La notte prima degli esami con la sua particolare carica di ansia e di ore sottratte al sonno per l'ultimo ripasso, ci sarà sempre. Tutto il resto mancherà. A cominciare dal diverso approccio emotivo, dal supporto della claque, dal baluardo morale offerto commissario interno nei confronti della commissione esterna. Secondo i presidi, soprattutto quelli che hanno visto generazioni intere misurarsi con gli esami di maturità quella di quest'anno sarà tutta un'altra storia. Il clima però negli istituti è sereno.

«Non ci sono motivi di inquietudine spiega Antonella Visentin, preside del Liceo Marchesi oltre che commissario esterno al Newton e al Ferraris perché l'ordinanza del ministero è chiara e perfettamente attuabile. Tutti gli insegnanti sono consapevoli di aver adempiuto adeguatamente la loro parte, seguendo e supportando i ragazzi. In capo agli studenti, però, la didattica a distanza ha generato effetti significativi. In alcune situazioni, ha fatto sbocciare positivamente talenti normalmente inespressi. In altre ha mortificato o appagato profili potenzialmente validi». Una cosa comunque è sicura. Per stessa ammissione dei presidi l'orientamento delle commissioni sarà quello di valorizzare il vissuto non solo didattico ma personale dello studente. In questo senso la versione anomala dell'esame di maturità potrà riservare nei giovani l'aspetto positivo di veder valorizzati aspetti significativi della loro personalità e del loro approccio al futuro. Ecco perché la versione inedita dell'esame di Maturità rappresenta anche una sorta di rimpianto per i presidi che hanno concluso la carriera scolastica qualche mese prima dell'emergenza Covid. «Ho sempre vissuto l'esame nella continuità e regolarità del suo svolgersi racconta Bartolomeo Tribuna, ex preside del liceo scientifico Galilei e le vicende di quest'anno mi hanno fatto spesso riflettere sul fatto che ai ragazzi è stato sottratto un anno di vita, in termini di esperienza formativa. Manca soprattutto il senso dell'approssimarsi di un traguardo che presuppone un percorso significativo, ora venuto meno. Avrei voluto comunque voluto tanto esserci per misurare questa dimensione inedita e questa distanza. Anche per gli insegnanti ed i presidi, sarà un ricordo difficile da cancellare».

Lucio Piva

© RIPRODUZIONE RISERVATA