Netta presa di posizione dei presidi del Veneto orientale contro la ripresa in massa delle lezioni, prevista per il 7 gennaio. La sintesi del loro intervento: no all'avvio con il 75% in presenza e no all'ipotesi dei doppi turni. I referenti delle due aree scolastiche, Anna Maria Zago per il Portogruarese e Vincenzo Sabellico per il Sandonatese, hanno inviato una lettera al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, al presidente del Veneto, Luca Zaia, e al Prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto. Nel mirino dei dirigenti scolastici la possibilità che si creino assembramenti e la difficile tracciabilità dei contatti di persone eventualmente contagiate. «Riteniamo che il rientro a scuola degli studenti debba avvenire con gradualità, partendo con un 50% in presenza - scrivono i rappresentanti dei presidi del Veneto orientale - al fine di salvaguardare il diritto allo studio e garantire la frequenza in totale presenza in tempi rapidi». No anche ai doppi turni: «Poiché sono difficilmente proponibili e gestibili, perché gli studenti provengono da diverse aree e utilizzano molteplici mezzi di trasporto extracomunali». I dirigenti scolastici chiedono infine l'apertura di un tavolo di confronto con gli enti locali sui temi della sicurezza sanitaria e degli assembramenti alle fermate dei mezzi di trasporto.

