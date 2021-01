I PROBLEMI

VENEZIA (a.carl.) Gli istituti superiori di Venezia ripartono in modalità online, con didattica a distanza quasi sempre al cento per cento, fatta eccezione degli studenti che per particolari condizioni hanno diritto a scegliere di svolgere le lezioni in presenza. Quasi tutti gli istituti si sono attrezzati fin da settembre per questa modalità, installando microfoni e videocamere in ogni aula, acquistando dispositivi digitali da assegnare in comodato d'uso alle famiglie bisognose e potenziando la connessione della scuola. I docenti infatti si devono recare comunque nell'istituto e fare lezione dall'aula, utilizzando appunto la connessione della scuola anche se ancora oggi ci sono sedi la cui banda non è sufficiente a supportare troppe utenze. Tra gli istituti che per primo si è attrezzato per la didattica a distanza c'è l'Algarotti, pronto fin da giugno con tutta l'attrezzatura funzionante: «In questi mesi abbiamo avuto pochi casi e pochissime classi in quarantena spiega la dirigente Concetta Franco abbiamo notato che con il passare del tempo gli studenti hanno modificato il loro comportamento accettando con grande responsabilità le disposizioni. D'altra parte si è investito moltissimo sulla sicurezza delle strutture, il problema resta fuori e non solo legato al comportamento individuale dei ragazzi».

La dirigente, e con lei tutti gli altri colleghi, sono infatti in attesa di un piano per i trasporti in vista della riapertura delle scuole a febbraio. «Il nostro istituto come anche altri del centro storico tra cui Venier, Fermi e Guggenheim hanno la maggior parte dell'utenza che proviene dalla terraferma. Per quanto ci riguarda, su un totale di 1700 studenti ben 1200 vengono da fuori Venezia». I dirigenti temono che si continui a prevedere una capienza dei mezzi al 50% senza dall'altro lato aumentare le corse sia fisicamente impossibile per gli studenti raggiungere le scuole. «Adesso c'è più tempo per organizzarsi continua Concetta Franco e noi restiamo in attesa di risposte sulla gestione del servizio. Per quanto riguarda invece l'organizzazione degli orari post chiusura, cercheremo di tutelare il più possibile le classi quinte in vista dell'esame di Stato, prevedendo per quanto possibile a seconda dell'evoluzione dei contagi, le lezioni in presenza, magari a rotazione». Intanto il Coordinamento presidenti consiglio d'istituto di Venezia resta in attesa della convocazione del prossimo tavolo tecnico sui trasporti: « In questi mesi abbiamo fatto parte dei tavoli tecnici dei trasporti insieme agli assessori regionali e agli ufficio scolastico regionale - spiega Eva Bassi, referente provinciale del Coordinamento e presidente del Consiglio d'Istituto del Dante Alighieri - speriamo che si possa continuare un dialogo costruttivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA