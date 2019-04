CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PREPARATIVIVITTORIO VENETO «La comunità islamica di Vittorio Veneto dà il benvenuto al presidente Mattarella». È quanto si legge sul grande striscione che da ieri incontra chi entra in città da sud attraverso la statale 51. Il lenzuolo sorge, insieme a bandiere e festoni tricolori, sul cancello della sede dell'associazione Misericordia, inaugurata l'anno scorso all'ingresso della zona industriale. Un messaggio (che il capo dello Stato non potrà leggere perché non è sul suo itinerario) che ha incuriosito molti e che è noto anche al...