CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PRECEDENTIMESTRE «Aspettiamo il proseguo delle indagini, abbiamo fiducia nel lavoro della magistratura e dei carabinieri. Prima d'ora, qui da noi non si erano mai visti episodi del genere». Si limita a queste poche frasi il commento sulla vicenda di Fincantieri (che se non fosse chiaro è bene ripeterlo: in questa vicenda è parte lesa quasi quanto la ditta direttamente interessata). Cadono dalle nuvole anche i sindacati: la situazione denunciata non sembrerebbe avere precedenti analoghi. Gli episodi di cronaca legata al mondo del lavoro...