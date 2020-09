I PIÙ VOTATI

BELLUNO La somma delle preferenze ricevute da tutti i candidati delle tre liste di area leghista (Zaia Presidente, Lega Salvini e Veneta Autonomia) eccetto Bottacin è 7211. L'assessore uscente da solo ne ha ricevute di più: 9078, diventando il più votato dei bellunesi. A superare le mille preferenze nella sua lista solo Giovanni Puppato (1110 il settimo più votato in provincia) e Silvia Cestaro che con le sue 1490 è finita appena già dal podio dei più votati. In chiave provinciale ad arrivare secondo per numero di preferenze c'è l'assessore di Feltre Adis Zatta che con la maglia del Pd è riuscito a convincere 2121 elettori a mettere il suo nome accanto al simbolo. Bene, nel partito di Zingaretti, anche Edy Fontana (che con i suoi 1448 voti è arrivato quinto) e Maria Teresa De Bortoli (ottava con 1060 consensi). È riuscito a superare le mille preferenze anche il coordinatore provinciale degli azzurri, il sindaco di Seren Dario Scopel che ne ha rastrellate 1642 conquistando così il terzo gradino del podio dietro all'alleato Bottacin e a Zatta. Sesto posto per un altro primo cittadino, quello di Perarolo, Pier Luigi Svaluto Ferro che è arrivato a 1388 voti personali. Il meccanismo elettorale di assegnazione dei resti, al momento, prevede che ad entrare in Consiglio siano solo Bottacin e Cestaro, i due più votati della lista più votata della coalizione vincente. Nel caso in cui cambiasse qualcosa nei conteggi, potrebbe essere Franco Gidoni con le sue 953 preferenze a varcare la soglia di Palazzo Ferrofini. Meno probabile invece che possano aprirsi le porte per Scopel e Zatta che, pur essendo riusciti a fare il pieno di voti, hanno gareggiato in due partiti che non sono riusciti a fare un seggio.AZ

