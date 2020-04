I PIU' FRAGILI

La brutta notizia del suo ricovero in ospedale circolava da tempo e in tanti hanno sperato fino all'ultimo che si riprendesse. Non ce l'ha fatta invece, purtroppo, Alessandra Cogo, spinetense che aveva da poco compiuto 73 anni. Una donna piena di vita, come la ricordano commossi tanti amici che in queste ore stanno pubblicando le foto di tante feste insieme, anche nei locali di tutta la regione. Alessandra è morta lunedì, giorno di Pasquetta, all'ospedale Iov di Padova e lascia il marito, i figli e tanti amici e parenti che purtroppo, a causa delle restrizioni, non potranno celebrare per lei il funerale come avrebbero voluto.

A Spinea arriva anche la notizia dei primi contagi nelle case di riposo: non tra gli anziani ospiti ma tra gli operatori. Il monitoraggio nei giorni scorsi ha coinvolto anche le due case di riposo spinetensi, Villa Fiorita e Villa Althea. E l'aggiornamento è arrivato ieri dal Comune, con l'andamento dei contagi e i casi di guarigione registrati in città: «Gli ospiti nelle case di riposo di Spinea sono tutti negativi, mentre purtroppo si registrano i primi due casi fra gli operatori». A differenza di altre realtà quindi a Spinea la situazione è sotto controllo e dal Comune fanno sapere che ovviamente i due operatori che sono risultati positivi non rientreranno al lavoro fino a quando non avranno un esito negativo. Ma a placare le preoccupazioni di tanti parenti degli ospiti che in giornata hanno sommerso la struttura di chiamate, è arrivata poi anche una breve nota con cui la direzione dei due centri di servizi per anziani di via Murano, al Villaggio dei fiori, fa sapere che gli ospiti non corrono alcun rischio: «I tamponi effettuati agli ospiti di Villa Fiorita e Villa Althea risultano tutti negativi. Rispetto ai dipendenti, sono stati effettuati i tamponi di monitoraggio. La struttura sta attuando tutte le procedure disposte dall'Ulss 3».

Intanto la casa di riposo Francescon, una delle più colpite dal coronavirus con i suoi nove decessi, prova a rialzare la testa. Ieri è arrivata la bella notizia di due persone guarite. «In queste ore ha detto la presidente Sara Furlanetto abbiamo avuto l'esito del secondo tampone di 3 delle 6 persone che stanno meglio. Due sono negative e quindi guarite, una invece è risultata positiva, nonostante il primo tampone fosse negativo. Sono poi stati effettuati altri 16 tamponi, alcuni per verificare guarigioni altri su ospiti sospetti, di cui non c'è ancora l'esito». Il problema della tempestività dei risultati resta molto sentito, soprattutto nelle strutture che accolgono anziani anche con patologie pregresse e quindi molto fragili, con cui il personale è costantemente a stretto contatto. La città intanto si stringe attorno alle famiglie di Giovanni Bergamin e di Ines Piccolo (non Elsa come erroneamente riportato ieri, ndr). Il primo era tra i fondatori dello storico mobilificio Bergamin di Portogruaro, la seconda era la mamma di Lucio Leonardelli, da sempre impegnato in politica. Sempre alla Francescon si è verificato il caso di Danila Orlando, 93 anni di Gruaro, deceduta il 14 con il tampone negativo. La donna era risultata però positiva al test sierologico per la ricerca degli anticorpi sviluppati da chi è entrato in contatto con la malattia. Poi, però, si è negativizzata.

Altro polo nel Portogruarese è la Rsa di Cinto Caomaggiore, gestita dal gruppo Sereni Orizzonti e che opera in convenzione con l'Ulss 4. All'interno della struttura sono stati creati due distinti reparti: un reparto di ospedale di comunità per malati Covid che ha a disposizione 22 posti letto (ne sono occupati 11) e il reparto dimissioni protette con 24 posti letto (5 al momento occupati).

Confermati i 5 contagi all'Ipab Luigi Mariutto, dopo il completamento dei test per l'intera platea di operatori e residenti: 4 gli anziani ospiti risultati positivi al tampone, solo uno di loro con sintomi, il quinto è una dipendente del Centro servizi. Nessuno al momento risulta grave e bisognoso di ricovero ospedaliero. La direzione ha subito informato tutti i famigliari degli ospiti. (t.inf) (m.fus) (f.deg)

